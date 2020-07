"W minionym roku wykazaliśmy się elastycznością, skutecznie dostosowując nasze działania do warunków rynkowych oraz umiejętnie bilansując sprzedaż krajową i zagraniczną. Asfalty pochodzące ze wszystkich rafinerii Grupy Orlen zostały zastosowane w ponad 60 krajach na sześciu kontynentach. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyły się asfalty modyfikowane Orbiton, których sprzedaż zagraniczna w całej Grupie Orlen wzrosła aż o ok. 30%. Sam Orlen Asfalt w październiku ubiegłego roku osiągnął jedną z najwyższych sprzedaży miesięcznych w historii. Był to wynik zwiększonego zapotrzebowania na asfalty w Polsce i na rynkach ościennych. Kluczowa była też ścisła współpraca pomiędzy Orlen Asfalt, PKN Orlen i Orlen Południe" - powiedział prezes Orlen Asfalt Marek Pietrzak, cytowany w komunikacie.



Istotny wkład w osiągnięciu rekordowej sprzedaży asfaltów Grupy Orlen miała spółka Orlen Lietuva, w której sprzedaż asfaltów w porównaniu z 2018 rokiem wzrosła o blisko 50%. Wpłynęła na to m.in. wyraźna intensyfikacja sprzedaży drogą morską, która zwiększyła się ponad trzykrotnie i osiągnęła najwyższy poziom w historii, podkreślono.



Do sukcesu sprzedażowego przyczyniła się również czeska spółka wchodząca w skład Grupy Orlen Asfalt - Orlen Asfalt Česká republika. W sierpniu ubiegłego roku sprzedała ponad 58 tys. ton asfaltów, ustanawiając tym samym swój nowy rekord miesięcznej sprzedaży, podsumowano.



Orlen Asfalt jest jednym z największych w Polsce i Europie Środkowej dostawców lepiszcza asfaltowego stosowanego do produkcji nawierzchni drogowych. Oferuje asfalty pochodzące z pięciu zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce, Czechach i na Litwie.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



