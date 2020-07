"W CCC kładziemy duży nacisk na relacje z klientami i zrozumienie ich potrzeb. Konsumenci są zainteresowani szybką dostawą zamówień, a ponad połowa Polaków chce powrotu niedziel handlowych. Wdrożyliśmy usługę 'Paczka w Weekend' z myślą o wszystkich, którzy robiąc zakupy online pod koniec tygodnia pracy nie chcą czekać na swoje zamówienie do kolejnego dnia roboczego. Dzięki nowej usłudze klienci zyskują wygodę odbioru zamówienia złożonego 'w ostatniej chwili' już w weekend, co sprawia, że teraz każda niedziela w CCC jest handlowa" - powiedział dyrektor ds. rozwoju omnichannel w CCC Jakub Jasiński, cytowany w komunikacie.



Jasiński podkreślił, że CCC jest jedną z pierwszych marek modowych i jednocześnie pierwszą spółką obuwniczą, która wdrożyła to rozwiązanie.



"Wcześniej było ono już dostępne dla klientów sklepu eobuwie.pl, należącego do Grupy CCC. Dostrzegamy wzrost zainteresowania klientów tą szybką metodą dostawy. Usługa dostępna jest dopiero od trzech weekendów - w tym okresie jej udział w ogólnej liczbie zleceń prawie do 1/4" - dodał Jasiński.



Dzięki usłudze 'Paczka w Weekend' klienci sklepu internetowego ccc.eu, którzy złożą zamówienie w końcówce tygodnia (od czwartku wieczorem do soboty rano) mogą liczyć na sprawną dostawę do jednego z 7 000 paczkomatów w Polsce jeszcze w ten weekend. Klienci, którzy złożą zamówienie w sobotę rano do 12:30, będą mogli założyć nową parę butów od CCC już w niedzielę. Oprócz sklepu internetowego ccc.eu klienci mogą także dokonywać zamówień z opcją 'Paczka w Weekend' przy użyciu aplikacji mobilnej CCC. Łącznie kanał mobilny (strona ccc.eu i aplikacja) odpowiada za 75-80% ruchu w serwisach CCC, podsumowano w materiale.



Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)