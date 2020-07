"Czystość wody ma duże znaczenie dla bezawaryjnego procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach. Dzięki nowej stacji zapewniona została ciągłość dostaw wody zdemineralizowanej i zmiękczonej dla urządzeń wytwórczych oraz kotłów szczytowo-rezerwowych w Elektrowni Łagisza, a także na potrzeby uzupełnienia jej obiegów ciepłowniczych" - powiedział prezes Tauron Wytwarzanie Kazimierz Szynol, cytowany w komunikacie.



Inwestycja o wartości ponad 40 mln zł została zrealizowana przez polsko-węgierskie konsorcjum firm Instal Kraków oraz Hidrofilt Water Treatment.



Działanie nowej instalacji oparte jest w całości na nowoczesnych technikach membranowych. Oznacza to minimalne zużycie chemikaliów w procesie uzdatniania wody, co sprawia, że cały proces jest bezpieczny dla środowiska naturalnego. W części procesów uzdatniania zamiast agresywnych chemikaliów wykorzystywany jest prąd elektryczny, podkreślono.



Niewłaściwa jakość wody przyczynia się do odkładania osadów znacznie ograniczających przewodność cieplną, co stanowi jedną z przyczyn korozji w urządzeniach energetycznych, wyjaśnił Tauron.



"Poza czynnikami ekologicznymi i ekonomicznymi, potrzeba realizacji inwestycji związana była także z perspektywą trwałego wyłączenia z ruchu bloków 120 MW, z których wody odpadowe zasilały dotychczasową instalację demineralizacji. W nowej stacji demineralizacji wody, proces wstępnego uzdatniania został dostosowany do parametrów wody z nowego źródła zasilania - rzeki Przemszy" - podano również w komunikacie.



W ramach inwestycji wykonano również szereg prac niezbędnych do połączenia stacji z infrastrukturą elektrowni. Woda z nowej stacji pozwoli także na realizację kontraktu na dostawy wody zmiękczonej dla Tauron Ciepło, zaznaczono.



Zlokalizowana w Będzinie Elektrownia Łagisza posiada 700 MW mocy elektrycznej zainstalowanej oraz 301,2 MW mocy cieplnej osiągalnej. Elektrownia Łagisza jest także źródłem ciepła dostarczanego do ponad 260 węzłów ciepłowniczych zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych, co daje w sumie możliwość podłączenia prawie 20 tys. lokali mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej i Będzinie, z możliwością podłączenia części Sosnowca.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



(ISBnews)