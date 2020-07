Oba parki składają się z nowoczesnych budynków klasy A o powierzchni odpowiednio 10,71 tys. m2 oraz niemal 14 tys. m2, podano.



"Parki miejskie cieszą się ogromną popularnością, bo położenie obiektu w obrębie miasta znacznie ułatwia wydajną dystrybucję towarów na końcowym etapie tzw. ostatniej mili. To jest szczególnie istotne w przypadku operatorów logistycznych i firm z branży e-commerce. Położenie wewnątrz miasta zapewnia także możliwość korzystania z doskonałej infrastruktury oraz szerokiego zasobu wysoce wykwalifikowanej kadry pracowniczej" - powiedział CEO Panattoni Robert Dobrzycki, cytowany w komunikacie.



Parki miejskie oferują uniwersalną i jednocześnie elastyczną powierzchnię, która może być dostosowana do potrzeb klientów różnych branż. Ze względu na swoje położenie w obrębie miast wykorzystywane są nie tylko jako zaplecze operacji logistycznych, ale także na lokalizację biura czy showroomu firmy.



"Logistyka od dawna stanowi sektor docelowy dla LaSalle E-REGI, a ostatnie wydarzenia tylko wzmocniły nasz pogląd na klasę aktywów. Biorąc pod uwagę szybki rozwój handlu elektronicznego, rozwijającą się w Polsce krajową infrastrukturę drogową, dostęp do niskich kosztów pracy i relatywnie niskie czynsze w porównaniu z Europą Zachodnią, spodziewamy się, że w nadchodzących latach portfolio będzie miało korzystne fundamenty popytowe, zapewniając długoterminowo zabezpieczony dochód dla funduszu" - podsumował managing director and fund manager LaSalle E-REGI Uwe Rempis, cytowany w komunikacie.



Panattoni Europe jest częścią Panattoni Development Company, jednego z najwiękzych deweloperów powierzchni przemysłowych na świecie.



(ISBnews)