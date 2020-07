Projektowany capex w Grudziądzu to 1 670 mln zł, z czego 49,5 mln zł zostało zrealizowane według stanu na 30 czerwca br. W Gdańsku spółka przewiduje 1 352 mln zł nakładów inwestycyjnych, z czego zrealizowano 27,8 mln zł, podano w prezentacji wynikowej.



W przypadku projektu CCGT Grudziądz, do tej pory przeprowadzono prace projektowe oraz uzyskano kluczowe decyzje administracyjne dla osiągnięcia gotowości realizacyjnej projektu. Prowadzone są działania związane z wyłonieniem generalnego wykonawcy elektrowni (przetarg EPC<SA). Projekt planowo ma uczestniczyć w aukcji rynku mocy w 2020 roku na rok dostaw 2025. Zgodnie z ustawą o rynku mocy, projekt został zgłoszony do certyfikacji ogólnej 3 stycznia 2020 roku i uzyskał wpis do Rejestru Rynku Mocy.



W projekcie CCGT Gdańsk kontynuowane są prace projektowe polegające na zabezpieczeniu praw do nieruchomości wraz z pozyskaniem kluczowych decyzji na wyprowadzenia mocy z planowanej elektrowni.



W lutym Energa zdecydowała o rozpoczęciu weryfikacji dostępnych opcji strategicznych dla projektów budowy bloków CCGT w Gdańsku i Grudziądzu.



W prezentacji podano też, że program inwestycyjny w obszarze aktywów ciepłowniczych o łącznej wartości 350 mln zł powinien zostać ukończony w 2025 r. Program zakłada prace dotyczące łącznie 70 MWe mocy zainstalowanej.



Program ma na celu przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych w ramach segmentu aktywów ciepłowniczych w Grupie Energa, w efekcie których nastąpi przywrócenie rentowności oraz doprowadzenie do generowania przez niego dodatnich przepływów pieniężnych, również na potrzeby potencjalnej sprzedaży wybranych aktywów ciepłowniczych. Program inwestycyjny zakłada utrzymanie pozycji na rynkach ciepła w Elblągu i Kaliszu.



Wśród planowanych inwestycji znalazły się także instalacja odsiarczania w Elektrowni Ostrołęka B (wydano 182 mln zł z 216 mln zł planowanych nakładów) z terminem realizacji w 2020 r., magazyn energii przy Farmie Wiatrowej Bystra o mocy 6 MW (7,6 mln zł z planowanych 12 mln zł) z terminem realizacji w 2020 r., projekt Smart Grid (65,9 mln zł z planowanych 212 mln zł). Uwzględniono także projekt budowy Elektrowni Ostrołęka C, który jest w trakcie konwersji.



Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,35 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 11,48 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Od 30 kwietnia 2020 r. właścicielem 80% akcji Energi jest PKN Orlen.



(ISBnews)