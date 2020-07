"Aktywne uczestnictwo w postępowaniu zagwarantuje PGNiG S.A. i PST prawo uczestniczenia w rozprawach, dostępu do akt postępowania sądowego oraz odnoszenia się do stanowisk prezentowanych przez strony - Nord Stream 2 AG oraz niemieckiego regulatora rynku energetycznego. W ocenie GK PGNiG taka forma uczestnictwa w postępowaniu pozwoli na najbardziej skuteczną ochronę interesów spółek oraz Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w komunikacie.



Postępowanie zostało zainicjowane na skutek odwołania wniesionego przez Nord Stream 2 AG wobec niekorzystnej dla niej decyzji niemieckiego regulatora rynku energetycznego (Bundesnetzagentur) z dnia 15 maja 2020 r.



Spółka Nord Stream 2 AG budująca gazociąg Nord Stream 2 chce wykorzystywać gazociąg do przesyłu gazu z Rosji do Niemiec bez konieczności udostępniania gazociągu stronom trzecim, rozdziału właścicielskiego (unbundlingu) oraz stosowania transparentnych i rynkowych taryf. W tym celu spółka Nord Stream 2 AG złożyła w dniu 10 stycznia 2020 roku do Bundesnetzagentur wniosek o udzielenie derogacji. 18 marca 2020 r. PGNiG i PST zostały dopuszczone do postępowania na skutek wspólnego wniosku złożonego w dnu 19 lutego 2020 r. W dniu 15 maja 2020 r. niemiecki regulator podzielił stanowisko prezentowane przez spółki i odrzucił wniosek złożony przez Nord Stream 2 AG, wyjaśniono.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)