Zakończenie prac planowane jest na koniec 2021 roku oraz I kwartał 2022. Wszystkie lokale w standardzie, bez dodatkowych kosztów, zostaną wyposażone w system Smart House firmy Keemple, poinformowano.



"Obecnie notujemy większe zainteresowanie mieszkaniami z ogródkiem. Takie propozycje mamy w każdej inwestycji na parterze. W ostatnim czasie w inwestycjach, gdzie mogliśmy sobie na to pozwolić, przeprojektowaliśmy mieszkania na parterze tak, żeby powiększyć ogródki. Klienci pytają też częściej o mieszkania z balkonami i tarasami - takie udogodnienia są praktycznie w każdym oferowanym przez Robyg mieszkaniu. Ogólnie preferencje klientów nie zmieniły się istotnie - więcej nabywców szuka nieco większych metraży, ale nadal najbardziej popularne są mieszkania mniejsze" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.



"Udogodnienia, jakie są ważne dla osób dokonujących wyboru mieszkania, to przede wszystkim systemy Smart House, które Robyg oferuje bez dodatkowych opłat w każdej swojej inwestycji. Klienci zwracają również uwagę na kompleksowe zagospodarowanie terenu, kwestie rozwiązań ekologicznych. Robyg jako jeden z pierwszych deweloperów wprowadził kompleksowe rozwiązania ekologiczne. [...] Na naszych osiedlach instalujemy m.in. pełną instalację światłowodową, panele fotowoltaiczne, klimatyzację, elektrycznie sterowane rolety zewnętrzne oraz system monitoringu znacząco podwyższający bezpieczeństwo. Wykorzystanie naturalnych zasobów (np. światła słonecznego) pozwala obniżyć czynsz i dbać o środowisko" - dodała dyrektor.



Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.



(ISBnews)