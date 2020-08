"Łączna moc zainstalowana pracujących w sieci Energi Operatora mikroinstalacji wynosi już około 342 MW. Większość z nich stanowi fotowoltaika. Poza fotowoltaiką, w tej kategorii źródeł wytwórczych, energię elektryczną wytwarza również 30 instalacji wiatrowych, 81 elektrowni wodnych, 13 biogazowni oraz 22 mikroźródła wykorzystujące różne metody produkcji energii. W pierwszym półroczu 2020 roku łączna moc zainstalowana mikroinstalacji wzrosła o ponad 140 MW" - czytamy w komunikacie.



Energa Operator sukcesywnie przystosowuje swoją infrastrukturę do dynamicznie zmieniającego się rynku energii, opartego w coraz większym stopniu na rozproszonych źródłach OZE. Firma poszukuje również innowacyjnych rozwiązań m.in. w ramach międzynarodowych projektów, takich jak Upgrid czy projekt EUniversal, który wkrótce wkroczy w fazę realizacji, podano także.



Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,35 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 11,48 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Od 30 kwietnia 2020 r. właścicielem 80% akcji Energi jest PKN Orlen.



(ISBnews)