"Realizując tą decyzję spółka podejmie stosowną uchwałę i dalsze czynności zmierzające do przeprowadzenia czynności likwidacyjnych. W ocenie zarządu powyższa decyzja stanowi najkorzystniejszą aktualnie formę dezinwestycji. Uznać również należy, że opisane czynności wpisują się obecnie również w działanie restrukturyzacyjne polegające na rezygnacji z mniej rentownych kanałów sprzedaży (...)" - czytamy w komunikacie.



Na decyzję o likwidacji spółki zależnej miała też wpływ aktualna sytuacja ekonomiczna i gospodarcza na świecie spowodowana wirusem COVID-19 oraz związane z tym ograniczenia w możliwości handlu z Chinami, transakcje jakie były przeprowadzane głównie na linii Action oraz Action (Guangzhou) Trading zostały znacznie ograniczone.



"Wobec zaistniałej sytuacji oraz niepewności co do dalszego rozwoju możliwości handlu z Chinami w opinii zarządu niezasadne jest utrzymanie zależnej spółki handlowej na terytorium Chin. Z kolei realizacja działań mających na celu rezygnację z nierentownych kanałów sprzedaży ma oczywisty i bezpośredni wpływ na słuszne interesy wierzycieli spółki" - czytamy także.



Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.



(ISBnews)