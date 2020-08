Netia systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku zaawansowanych rozwiązań ICT, dla których bazą są nowoczesne centra danych (Data Center - DC). Po przejęciu na przełomie roku dużego data center w Krakowie i komercyjnym sukcesie na południu Polski, kolejnym krokiem ekspansji operatora jest nowa inwestycja w centrum kraju. W jej ramach Netia inwestuje ok. 79 mln zł w wielofunkcyjny obiekt, w którym powstaje m.in. ponad 1 000 m2 powierzchni serwerowej (4 komory, pozwalające na kolokowanie blisko 520 szaf rack) i ponad 1 400 m2 nowoczesnych powierzchni biurowych, podano w komunikacie.



"Sprzedaż usług kolokacyjnych w naszym nowym data center w Krakowie spotkała się z pozytywnym odbiorem klientów instytucjonalnych. Zainteresowanie przekracza nasze oczekiwania. Obserwujemy też niesłabnący popyt na tego typu usługi w centrum kraju, dlatego postanowiliśmy zainwestować w nowy obiekt również w tym regionie. Spodziewamy się, że jego pełna komercjalizacja zajmie nam kilka lat, jednak poprzednia rozbudowa DC w Warszawie przy ul. Poleczki pokazała, że nawet na tak konkurencyjnym rynku, jak warszawski, klienci doceniają nasze rozwiązania" - powiedział dyrektor generalny ds. rynku B2B, członek zarządu Netii Aster Papazyan, cytowany w komunikacie.



Data center w Jawczycach będzie jednym z najbezpieczniejszych obiektów w Polsce, co zostanie potwierdzone uzyskanym certyfikatem dla infrastruktury krytycznej. Obiekt znajduje się w doskonałej lokalizacji: zaledwie 10 km od centrum Warszawy z bardzo dogodnym dojazdem, a jednocześnie w bezpiecznej odległości od jakichkolwiek czynników ryzyka, tj. stacje paliw czy linie kolejowe, podkreśliła spółka.



DC Netii w Jawczycach to - jak wskazuje operator - jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, m.in. dzięki innowacyjnemu zasilaniu energetycznemu. System jest identyfikowany przez użytkownika jako pełne 2N, ale składa się z aż trzech torów zasilania. Jeden tor to klasyczny UPS, przy budowie dwóch kolejnych zastosowano DRUPSy czyli UPS-y dynamiczne, które wykorzystują energię zgromadzoną w masie wirującej. Duży nacisk został położony na efektywność energetyczną i dostosowanie maksymalnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Dbałość o środowisko przejawia się również poprzez wykorzystanie w DRUPS energii kinetycznej zamiast baterii, co wiążę się z brakiem potrzeby utylizacji szkodliwych odpadów.



"Już w sierpniu br. grupa Netia rozpocznie komercjalizację nowego obiektu, który zostanie oddany do użytku na początku 2021 roku. Mocną stroną nowego DC - oprócz możliwości świadczenia na najwyższym poziomie sztandarowych usług z linii NetiaNext, w tym zwłaszcza typu data center as a service (usługi kolokacji, serwerów dedykowanych) i chmurowych (m.in. wirtualne data center na bazie technologii VMware) - jest duża dostępność powierzchni biurowej, z przeznaczeniem na biura zapasowe lub miejsca pracy dla specjalistów IT w systemie tzw. hot desk'ów" - podsumowano w komunikacie.



Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.



(ISBnews)