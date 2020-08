Strata operacyjna wyniosła 8,07 mld HUF wobec 89,38 mld HUF zysku rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej z wyłączeniem pozycji specjalnych wyniósł 12,2 mld HUF wobec 89,4 mld HUF zysku rok wcześniej.



Oczyszczona EBITDA wyniosła 113,9 mld HUF, wobec 182,4 mld HUF rok wcześniej.



"Oczyszczony wynik CCS EBITDA spadł w drugim kwartale o 44% do poziomu 353 mln USD, a za pierwszą połowę roku wyniósł 975 mln USD, co oznacza spadek o 15% w porównaniu z pierwszą połową 2019 r. - podała spółka w komunikacie prasowym.



MOL podał, że wynik EBITDA w segmencie Upstream spadł w drugim kwartale do poziomu 112 mln USD, za całe półrocze notując 297 mln USD, na co wpłynęło załamanie cen ropy i gazu. Poziom produkcji zwiększył się o 6% w ujęci kwartalnym, do 117 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boepd).



"Spadające wydobycie ze złóż w UK i Pakistanie zostało z nawiązką zrównoważone przez poziom produkcji złoża ACG. Średnia dzienna produkcja węglowodorów w czerwcu wyniosła 130 tys. baryłek dziennie. W drugim kwartale, MOL w roli operatora bloku TAL odkrył złoża gazu w Pakistanie, gdzie złoże Mamikhel South-1 w ramach testów przyniosło 6,516 beopd gazu i kondensatu gazowego dziennie" - czytamy dalej.



Oczyszczony wynik CCS EBITDA segmentu Downstream wyraźnie spadł w II kw. do poziomu 110 mln USD, w związku ze spadkiem marży rafineryjnej do ujemnych poziomów w połowie maja.



"Po bardzo udanym pierwszym kwartale roku, kolejny przyniósł bezprecedensowe zmiany w poziomie cen i marż. Wynik za całe półrocze wygląda lepiej - oczyszczony wynik CCS EBITDA wyniósł 405 mln USD - o 0,5% więcej niż przed rokiem. Działalność petrochemiczna pozostała odporna, w związku z utrzymaniem zarówno cen, jak i marż na godziwym poziomie, pomimo pandemii. Na koniec II kw., projekt Poliole był ukończony w 65%. Wszystkie główne elementy prefabrykowane trafiły już na miejsce budowy, zakończył się również transport największych elementów prowadzony drogą morską i rzeczną" - podał także koncern.



Jak wskazano w komunkacie, również Segment Usług konsumenckich okazał się odpornych na kryzys. Wynik EBITDA w II kw. pozostał niemal niezmieniony w walucie lokalnej (- 6% w USD czyli 111 mln USD), pomimo spadku wolumenu sprzedaży o 22% rok do roku, w wyniku zamknięcia gospodarek w całym regionie z powodu pandemii koronawirusa.



"Oszczędności po stronie kosztów niemal w całości zrekompensowały związany z pandemią spadek marż paliwowych i pozapaliwowych. Po przypadającym na kwiecień dołku, sprzedaż paliw powoli powracała do normy, a sprzedaż produktów spożywczych nawet wzrosła w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Pierwsze półrocze przyniosło finalnie wynik EBITDA na poziomie 199 mln USD - tylko kilka procent mniej niż w ubiegłym roku" - zaznaczono także.



Segment Gas Midstream niemal podwoił wynik EBITDA rok do roku, sięgając poziomu 45 mln USD za II kw. i 116 mln za całe półrocze, dzięki wyższym rezerwacjom pojemności i niższym kosztom operacyjnym.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 823,89 mld HUF w II kw. 2020 r. wobec 1 341,05 mld HUF rok wcześniej.



W I-II kw. 2020 r. spółka miała 90 mld HUF skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 126,4 mld HUF zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 943,4 mld HUF w porównaniu z 2 483,4 mld HUF rok wcześniej.



W ujęciu dolarowym MOL odnotował 142 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 270 mln USD zysku rok wcześniej.



Narastająco w I półroczu 2020 r. skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 294 mln USD, wobec 444 mln USD zysku rok wcześniej.



"MOL mierzył się z bezprecedensowymi wyzwaniami w II kwartale 2020 r., od znaczących ryzyk związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem z powodu pandemii, do poważnych trudności operacyjnych związanych z działalnością zakładów w trakcie lockdownu, przy jednoczesnych działaniach zmierzających do zachowania naszej siły finansowej. Choć wirus wciąż nie został pokonany, jestem dumny z tego, że jak dotąd wychodzimy z tych wyzwań zwycięsko. Zdecydowana większość naszych pracowników jest bezpieczna i zdrowa, zapewniliśmy odpowiednie dostawy dla naszych klientów na wszystkich rynkach, nawet w czasie najgłębszego kryzysu i udało nam się wypracować niewielkie pozytywne uproszone wolne przepływy finansowe w II kwartale. To świadczy o jakości naszej załogi i odporności naszego modelu biznesowego. Daje mi to również pewność, że będziemy nadal z sukcesem nawigować przez nawet najtrudniejsze okresy, z których wyjdziemy obronną ręką jako mocniejsza organizacja" - powiedział prezes Grupy MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.



Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



(ISBnews)