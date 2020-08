"Connection Haunted' to psychologiczny horror stylizowany na gry ze starych konsol. Gracz wciela się w rolę... gracza, grającego w zapomnianą i opuszczoną grę online. Wszystko z pozoru wygląda normalnie. Do czasu, aż na liczniku graczy na serwerze - nie pojawia się 'Drugi Gracz'. Od tego momentu wszystko się zmienia" - czytamy w komunikacie.



Według spółki, gra spotkała się z dużym zainteresowaniem na rynku, szczególnie na platformie YouTube, co zaowocowało około 2 mln wyświetleń filmów jej poświęconych. Jak zaznacza spółka, świadczy to o ogromnym potencjale gry, której zapowiedzi widoczne są na rynku dopiero od sześciu tygodni.



"Zarząd emitenta informuje, że jest wydawcą gry, a licencjobiorcą i podmiotem portującym jest spółka zależna, tj. No Gravity Development sp. z o.o. Ponadto emitent informuje, że dysponuje sublicencją do gry, którą pozyskał na podstawie umowy od No Gravity Development" - czytamy także.



No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.



(ISBnews)