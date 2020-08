"Sesja była całkiem pozytywna, a źródłem poprawy sentymentu najprawdopodobniej były informacje globalne, czyli wypowiedź prezydenta Trumpa o zatwierdzeniu przez FDA leczenia chorych na Covid-19 osoczem ozdrowieńców. Na rynkach europejskich pozytywnie zareagowały spółki cykliczne, co widać po ponad 2-proc. wzroście DAX. Po kompozycji wzrostów na rynku krajowym widać, że za napływ kapitału odpowiadała zagranica - najmocniej zyskał WIG20, a w nim surowcowe JSW i KGHM, a także Tauron" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Michał Krajczewski.

Amerykańska federalna Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała w niedzielę zezwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach osocza rekonwalescencyjnego w leczeniu Covid-19. Agencja uznała, że znane i potencjalne korzyści nowej metody przewyższają znane i potencjalne ryzyka związane z jej stosowaniem. Prezydent USA D. Trump powiedział w niedzielę, że leczenie osoczem zmniejsza śmiertelność przypadków Covid-19 o 35 proc.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 1,15 proc. do 1.841,46 pkt., WIG zwyżkował o 0,97 proc. do 52.424,18 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,63 proc. do 3.692,99 pkt., a sWIG80 zyskał 0,49 proc. do 14.709,24 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 568 mln zł, z czego 371 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (78 mln zł) oraz Biomedu-Lublin (54 mln zł).

Po otwarciu notowań 10 pkt. na plusie WIG20 pozostawał przez większą część dnia w okolicy 1.835 pkt., czyli około 1 proc. nad kreską.

Reklama

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX zyskiwał 2,2 proc., a S&P 500 rósł o 0,7 proc.

W ujęciu sektorowym 5 z 15 indeksów znalazło się pod kreską, przy czym spadki większości z nich nie przekroczyły 0,5 proc., a najmocniej stracił sektor odzieżowy (-1,1 proc.). O ponad 5 proc. w górę poszedł indeks WIG-leki, a górnictwo zyskało 3,2 proc.

Notowane w WIG20 górnicze JSW i KGHM przewodziły wzrostom w indeksie i zyskały odpowiednio: 7,6 proc. oraz 3 proc. W drugiej połowie notowań na sile przybrały wzrosty Tauronu, który zakończył dzień 5 proc. na plusie.

KGHM poinformował, że sprzedaż miedzi w grupie w lipcu 2020 roku wyniosła 54,5 tys. ton i była wyższa o 14 proc. niż przed rokiem, a produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w lipcu 57,5 tys. ton, co oznacza spadek o 4 proc. rdr. W momencie publikacji komunikatu kurs rósł już o około 2,5 proc. W ocenie Krajczewskiego dane nie były rewelacyjne, ze względu na różnice w dniach roboczych, a za wzrosty odpowiedzialny był sentyment globalny.

Kurs Dino zakończył dzień ze wzrostem o 1,3 proc. do 241,6 zł i poprawił piątkowe maksimum.

Pod kreską zalazły się 3 spółki z WIG20, przy czym największy spadek zanotował kurs LPP - o 1,8 proc. Spółka zniżkuje drugą sesję z rzędu po tym, jak zapowiedziała w piątek, że chce mieć na przyszłość opcję buybacku nie więcej niż 277.863 akcji własnych za maksymalnie 2,1 mld zł, gdyby ich kurs spadł do bardzo niskich poziomów.

W indeksie średnich spółek wzrostem kursu o 19 proc. wyróżnił się Mabion. Wyraźnie zyskały również Biomed-Lublin - o 8 proc. i Getin Holding - o 6 proc.

Dom Development rósł czwartą sesję z rzędu - w poniedziałek o 4,6 proc. do 114 zł - i po raz kolejny wyznaczył nowe maksimum.

Krajczewski zwrócił uwagę na kurs Grupy Kęty, która podniosła tegoroczną prognozę zysku netto o 20 proc. do 352 mln zł, EBIT o 16 proc. do 453 mln zł, EBITDA o 12 proc. do 600 mln zł, a sprzedaży o 2 proc. do 3,38 mld zł. Kurs spółki na koniec dnia zyskał 1,1 proc. i znalazł się najwyżej w historii, na 486 zł.

"Kurs nie zareagował w poniedziałek zbyt wyraźnie, gdyż już wzrósł mocno po wynikach za II kw., a po których inwestorzy spodziewali się podwyższenia prognozy. Takie sytuacje miały już miejsce w przypadku Kęt, co pokazuje wysoką jakość zarządzania" - powiedział Krajczewski.

Z kolei w sWIG80 mocno wzrósł Polimex-Mostostal i zyskał blisko 6 proc. Polimex poinformował, że aktualny portfel zamówień grupy wynosi ok. 3,84 mld zł. W II kwartale 2020 roku grupa miała 15 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, podczas gdy rok wcześniej było to 5,8 mln zł zysku.

O 8 proc. w dół poszły notowania Voxel, który w piątek zyskał blisko 18 proc. po tym, jak spółka opublikował raport półroczny.