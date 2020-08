"W przypadku planowanych akwizycji, jesteśmy skupieni na rynkach europejskich, nie tylko na Polsce. Jeżeli chodzi 'timing', to my się nie spieszymy, chcemy to przeprowadzić dobrze. Pomimo pandemii udało nam się otworzyć kilka dialogów z podmiotami i jesteśmy gotowi je dalej prowadzić" - powiedział Zużałek podczas wideokonferencji.



Dodał, że spółka jest zainteresowana inwestycjami w podziale na trzy grypy wielkości: do 10 mln USD, od 10 do 100 mln USD i powyżej 100 mln USD.



"Nie muszą to być duże podmioty, mogą być małe biura, które możemy wesprzeć. Jeżeli chodzi o akwizycję powyżej 100 mln USD, to jesteśmy mentalnie do nich przygotowani. Za wcześnie jednak mówić o ewentualnym sposobie finansowania, nie mniej kilka takich transakcji na rynku już widzieliśmy" - dodał prezes.



W kwietniu spółka poinformował, że przygląda się około 70 podmiotom, z których część mogłaby znaleźć się na krótkiej liście.



"Ze względu na pandemię, tam, gdzie mogliśmy rozpocząć rozmowy bezpośrednie, nadal je prowadzimy. Staramy się w dalszym ciągu nawiązywać kontakty ze spółkami, które nas interesują" - podsumował prezes.



Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.



(ISBnews)