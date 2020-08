"Przez większą część środowej sesji można było powiedzieć, że mamy wyjątkowo długie wakacje na GPW. Pod koniec notowań silnym wzrostem wyróżnił się CD Projekt, który będąc liderem hossy pokazał, że praktycznie samodzielnie jest w stanie podnieść indeks w górne ograniczenia konsolidacji. Widać, że inwestorzy z optymizmem przyjęli informacje o planowanej mobilnej wersji +Wiedźmina+" - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

"WIG20 od połowy miesiąca znajduje się w wąskiej konsolidacji 1.810-1.860 pkt., czemu towarzyszą niskie obroty. W tym samym czasie Nasdaq wzrósł o blisko 5 proc., a S&P 500 zyskał 2,5 proc., w obu przypadkach ustanawiając nowe rekordy. Zbliżona sytuacja miała miejsce w lutym tuż przed silnymi spadkami. Na tę chwilę jest zbyt wcześnie, żeby mówić o pewnych podobieństwach, przy czym wyjście WIG20 dołem z konsolidacji dostarczyłoby niedźwiedziom sporo argumentów. Końcówka sesji pokazała jednak, że strona popytowa nie zamierza składać broni" - dodał.

Zdaniem Wiznera wsparciem dla wzrostów może być zaplanowane na czwartek (godz. 15.10) przemówienie szefa Fed Jerome Powella, na spotkaniu bankierów centralnych w Jackson Hole, a także szacunek PKB USA za II kw. (godz. 14.30).

Na środowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 1,49 proc. do 1.848,35 pkt., WIG zwyżkował o 1,07 proc. do 52.518,38 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,29 proc. do 3.688,46 pkt., a sWIG80 stracił 0,29 proc. do 14.692,80 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 617 mln zł, z czego 450 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (106 mln zł) oraz Orlenu (58 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX zyskiwał 0,7 proc., a S&P 500 zwyżkował o 0,3 proc.

Główne warszawskie indeksy przez całą środową sesję notowały niewielkie zmiany. Wśród nich najmocniejszy okazał się WIG20, który po lekko spadkowym otwarciu utrzymywał się około 10 pkt. nad kreską, a na koniec dnia zyskał 1,5 proc., do czego przyczynił się silny wzrost CD Projektu.

CD Projekt wyznaczył nowy historyczny szczyt na 437 zł, rosnąc o 7,1 proc. WIG.Games zyskał 3,2 proc. Wzrosty rozpoczęły się w ostatniej godzinie notowań, po tym jak CD Projekt poinformował, że jego spółka zależna Spokko, pracuje nad grą mobilną "The Witcher: Monster Slayer" na systemy iOS i Android. Daty premier obu wersji gry mają zostać podane jeszcze w tym roku.

Kurs KGHM-u wzrósł o 2,9 proc.

W WIG20 pod kreską znalazły się: PGE - w dół o 1,6 proc., a także Dino, PZU i LPP - między 0,8 a 0,6 proc.

W ocenie Wiznera drugi dzień lekkich spadków na Dino może być wynikiem realizacji zysków po wyznaczeniu w poniedziałek historycznego szczytu.

Wśród małych i średnich firm wyróżniły się Mabion - w górę o 17 proc. i Asbis - o 10 proc. Kurs Asbisu zamknął notowania na poziomie 5,52 zł i znalazł się najwyżej od marca 2014 r.

Kurs Eurocash spadł o 5 proc., a Biomedu-Lublin - o 6 proc.

Na szerokim rynku w dół o 11 proc. poszły notowania Global Cosmed. We wtorek po sesji spółka podała szacunki, według których EBITDA grupy wyniosła w pierwszym półroczu 2020 r. 17,7 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży 177,4 mln zł.

Mocniej zniżkował tylko Braster (-14 proc.), który drugą sesję z rzędu spadał w dwucyfrowym tempie.

