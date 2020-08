"Umowa zawarta z Iron VR jest kolejnym działaniem mającym na celu jak największą monetyzację naszych produkcji. Popularność gier VR oraz platform dedykowanych wirtualnej rzeczywistości stale rośnie. Graczy ceniących sobie rozgrywkę w tej technologii regularnie przybywa na całym świecie. Chcemy, aby nasze flagowe produkcje były dostępne na tych platformach, a gracze mieli możliwość w pełni zaangażować się w rozgrywkę, co jest możliwe dzięki wirtualnej rzeczywistości. To dopiero początek współpracy. Każdy projekt będzie poprzedzony umową wykonawczą, która będzie zawierała warunki przeniesienia danej gry na platformy Virtual Reality. O pierwszym tytule będziemy informować niebawem. Widzimy w wirtualnej rzeczywistości ogromny potencjał, więc jako Movie Games zamierzamy wspierać Iron VR w rozwoju. Dlatego w tym miesiącu objęliśmy pakiet 10% akcji spółki" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.



Iron VR to spółka zależna notowanego na NewConnect Carbon Studio. Działalnością firmy jest produkcja mniejszych gier VR o niewysokich budżetach. Iron VR zakłada produkcję kilku gier rocznie. Środki na finansowanie rozwoju spółki będą pochodzić od zewnętrznych partnerów. 13 sierpnia do akcjonariatu Iron VR dołączyło Movie Games, które objęło wówczas 10% akcji, wskazano również.



"Cieszymy się, że za nami kolejny etap ustalania współpracy z naszym nowym partnerem biznesowym. Jesteśmy tuż po uzgodnieniu ścisłych warunków umowy dot. przeniesienia do świata VR-owego kilku tytułów z portfolio produkcyjnego Movie Games. Zawarcie tego kontraktu to ważny krok w rozwoju naszej spółki" - dodała prezes Iron VR Karolina Koszuta.



W portfolio wydawniczym Movie Games na ten rok znajdują się m.in. "Lust From Beyond", "Car Wash Simulator", "Plane Mechanic Simulator" oraz "Alaskan Truck Simulator". Na 2021 rok zostały zapowiedziane takie produkcje jak "American Motorcycle Simulator" oraz "ER Pandemic Simulator".



Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.



(ISBnews)