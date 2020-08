"Oczywiście, jesteśmy gotowi na budowę całej sieci 5G. Współpracujemy z Ericssonem i Nokią i nie mamy tutaj żadnych zagrożeń ani problemów" - powiedział prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtela Mirosław Błaszczyk podczas wideokonferencji, odpowiadając na pytanie: "czy spółka będzie w stanie rozwijać sieć 5G bez ewentualnego udziału firmy Huawei".



Dodał, że w tej chwili spółka rozwija swoją własną technologię, a jak uda się pozyskać nowe częstotliwości, to również będzie na nich rozwijać 5G.



"W tej chwili koncentrujemy się na budowie sieci 5G. Tak, jak wcześniej informowaliśmy, 100 stacji zostało uruchomionych teraz skupiamy się budowie w Warszawie i a aglomeracji warszawskiej około 600 kolejnych nadajników. Dalsze plany rozwoju sieci 5G są w przygotowaniu. Musimy najpierw zbudować zasięg tej sieci, a potem będziemy koncentrować się na wynikach sprzedaży. Pracujemy obecnie nad ofertą 5G i w odpowiednim czasie ją ogłosimy" - powiedział wiceprezes ds. strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela Maciej Stec.



"W ostatnich miesiącach ruch w salonach sprzedaży powrócił może nie jest on tak duży, ale mamy wyższą efektywność. Jeżeli chodzi o sprzedaż sprzętu, to ona jest zgodna z naszymi planami i jest nawet wyższa r/r" - powiedział także członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela Katarzyna Ostap-Tomann.



Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.



