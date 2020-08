"Przez ostatnie miesiące intensywnie pracowaliśmy nad rozwojem platformy, dodając do niej kolejne funkcjonalności oraz przygotowując start Marketplace. Debiut na NewConnect to dla nas ukoronowanie ciężkiej pracy, którą włożyliśmy w rozwój spółki. Bardzo się cieszymy, że po miesiącach przygotowań dołączymy do zaszczytnego grona spółek giełdowych" - powiedział prezes Skinwallet Kornel Szwaja, cytowany w komunikacie.



Na początku 2020 r. spółka przeprowadziła prywatną emisję akcji, której celem było pozyskanie finansowania na rozwój m.in. budowę Marketplace. W emisji akcji udział wzięło ponad 50 inwestorów, którzy zainwestowali łącznie 3,4 mln zł. Kolejna grupa inwestorów dołączyła do Skinwallet w ramach transakcji sprzedaży istniejących akcji przez jednego z akcjonariuszy: w przeprowadzonej na początku czerwca transakcji wycena Skinwallet była 30% wyższa niż na początku 2020 r., przypomniano.



"Już w najbliższych miesiącach chcemy wystartować z drugim filarem działalności spółki, czyli platformą w modelu Marketplace. Umożliwi nam to sprzedaż przedmiotów we własnym ekosystemie oraz zaspokoi potrzeby graczy, którzy wolą uzyskać wyższą cenę za swoje przedmioty i nie przeszkadza im wydłużony termin finalizacji transakcji. Będzie to miejsce, w którym gracze będą mogli handlować dobrami cyfrowymi bezpośrednio między sobą, a Skinwallet będzie dla nich gwarantem bezpiecznej transakcji. Rozszerzymy więc portfolio usług i wyjdziemy do nowych użytkowników, ale przede wszystkim otworzymy się na kilkukrotnie większy rynek" - podsumował Szwaja.



Skinwallet to platforma handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo. Głównym rynkiem aktywności spółki jest gra "Counter-Strike: Global Offensive", platforma umożliwia również handel przedmiotami z gry "Dota 2" oraz "Team Fortress 2", a w kolejnych miesiącach planowane jest uruchomienie możliwości handlu dobrami cyfrowymi z kolejnych gier. Głównym wyróżnieniem na tle konkurencji jest możliwość natychmiastowej (automatycznej) wyceny i sprzedaży przedmiotów za pieniądze. W drugiej połowie 2020 r. spółka planuje wdrożyć funkcjonalności umożliwiające graczom dokonywanie bezpośrednich transakcji pomiędzy sobą oraz wprowadzić do oferty możliwość świadczenia przez graczy usług wspomagających innych graczy.



(ISBnews)