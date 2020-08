"Powyższa transakcja stanowi potwierdzenie kontynuacji strategii, o której emitent informował tak w raportach bieżących, jak i okresowych, zakładającej dezinwestycję poprzez sprzedaż wybranych składników majątku trwałego niewykorzystywanych do podstawowej działalności grupy kapitałowej Wikana i pełną koncentrację na działalności podstawowej, to jest działalności deweloperskiej" - czytamy w komunikacie.



Przyrzeczoną umowę strony zobowiązały się zawrzeć w terminie do 30.12.2020 r., podano także.



"Zarząd emitenta informuje jednocześnie, że w związku z zawarciem umowy spółka dokona odpisu aktualizującego wartość nieruchomości na kwotę 2,1 mln zł, co będzie mieć wpływ na wynik grupy kapitałowej Wikana za I półrocze 2020 r." - czytamy dalej.



Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)