Zysk operacyjny wyniósł 25,82 mln zł wobec 18,2 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 28,05 mln zł wobec 19,47 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,63 mln zł w I kw. roku obrotowego 2020/2021 wobec 30,18 mln zł rok wcześniej.



"Już w marcu, bardzo sprawnie przekształciliśmy się w organizację opartą całkowicie o pracę zdalną. Choć w lipcu ponownie otworzyliśmy nasze biuro, to pozostajemy firmą, w której można pracować z każdego miejsca na świecie. Wymaga to świetnej organizacji, ale nam wychodzi to bardzo dobrze. Co więcej, pandemia nie zaszkodziła naszemu biznesowi, bo komunikacja online z klientami staje się coraz ważniejsza dla firm z całego świata" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.



Przychody wzrosły o blisko 38% (w ujęciu dolarowym o 31,3%), zysk operacyjny o ok. 42%, a EBITDA o ponad 44%. Ewentualny wpływ ulgi podatkowej IP Box nie został ujęty w wynikach kwartalnych, zaznaczono także.



Pandemia miała negatywny wpływ na wiele firm, w tym również klientów LiveChat, którzy wywodzą się praktycznie ze wszystkich sektorów gospodarki. W efekcie w marcu i kwietniu wskaźnik odejść klientów (churn) produktu LiveChat znacząco wzrósł. Było to jednak skutecznie rekompensowane przez napływ nowych klientów, dodatkowo w maju i czerwcu churn był już znacząco niższy niż w dwóch poprzednich miesiącach. Dzięki temu w czerwcu spółka mogła poinformować o przekroczeniu liczby 30 tys. klientów LiveChat. Na koniec kwartału było ich już 30 391, poinformowano również.



"Bardzo dynamicznie rozwija się kolejny produkt Spółki - ChatBot. Na koniec czerwca z tego rozwiązania korzystało już 1350 płacących klientów, a wygenerowane przychody wyniosły w I kwartale 1,25 mln zł - czyli o 250% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy dalej.



LiveChat Software nadal notuje bardzo wysokie marże operacyjne (86,2% marży brutto na sprzedaży, 61,7% marży operacyjnej i 50% marży netto). Sprawnie generuje też gotówkę, przepływy operacyjne netto w I kwartale roku finansowego wyniosły 24,3 mln zł. Dzieli się z nią akcjonariuszami: 18 sierpnia walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie rekordowej dywidendy. Wyniesie ona 2,48 zł na jedną akcję (ponieważ spółka wcześniej wypłacała zaliczki na poczet dywidendy, do wypłaty pozostanie 1,28 zł na akcję), podsumowano.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r.obr. 2020/2021 wyniósł 20,71 mln zł wobec 14,67 mln zł zysku rok wcześniej.



Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.



(ISBnews)