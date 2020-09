"To początek nowego otwarcia dla Huckleberry Games. Mamy zupełnie nową, inną wizję rozwoju spółki niż nasi poprzednicy. Na ostatnim WZA zdecydowaliśmy o zmianie nazwy na Neurone Studio. Z kolei dziś ogłaszamy nową strategię. Chcemy się skupić przede wszystkim na produkcji dużej ilości małych gier, z których niektóre moją szansę okazać się bestsellerem i wygenerować ponadprzeciętne przychody" - powiedział prezes Dawid Modro, cytowany w komunikacie.



Nisko- i średniobudżetowe produkcje pozwolą deweloperom na eksperymentowanie pod względem mechanik, fabuły i oprawy audio-wizualnej, co umożliwi jednoczesne sprawdzanie rynku pod kątem tego, jakie mechaniki gracze lubią i jakie gatunki gier mogą im przypaść do gustu. Huckleberry Games dodatkowo zamierza wyjść z inicjatywą do graczy. Poprzez zakrojone działania promocyjno-marketingowe, wokół gier studio zamierza zbudować możliwie największe community zlojalizowanych graczy, podano także.



"Docelowo chcemy być również wydawcą naszych gier. Jednak w przypadku pierwszy projektów będziemy aktywnie współpracować z zewnętrznymi wydawcami, którzy mają mocną pozycję na rynku i są w stanie zapewnić nam odpowiedni marketing i sprzedaż gry" - dodał Modro.



Według spółki, odcięcie od dawnej marki nie oznacza zaniechania dotychczasowych produkcji, tj. "Edengrad" czy "Minglers".



"Są one nadal cennymi aktywami spółki. Huckleberry Games we współpracy z innymi studiami oceni jaka forma dystrybucji utworzonych już gier będzie najbardziej opłacalna dla spółki. Nowa strategia zakłada także tworzenie nowych gier na podstawie uniwersum naszych wcześniejszych produkcji" - czytamy również.



W ramach dywersyfikacji, oprócz gier na PC i konsole, które będą sprzedawane w modelu P2P (pay-to-play), Huckleberry Games zamierza także tworzyć gry mobile na platformę Android i w dalszej kolejności na system iOS. Potocznie zwane mobilki będą dystrybuowane w modelu FTP (free-to-play), co oznacza, że gra będzie do pobrania za darmo, a monetyzacja jej będzie dokonywała się poprzez mikrotransakcje i reklamy, podsumowano w materiale.



Huckleberry Games to producent gier, który zadebiutował pod koniec grudnia 2017 r. na rynku NewConnect.



(ISBnews)