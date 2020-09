"People Can Fly, globalnie rozpoznawalny deweloper gier z segmentu AAA, planuje wkrótce dołączyć do rosnącego grona spółek gamingowych notowanych na GPW. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się nagrodzone tytuły, które zdobyły uznanie graczy i mediów na całym świecie, takie jak: 'Painkiller', 'Bulletstorm' oraz 'Gears of War: Judgment'" - czytamy w komunikacie.



Ponadto, People Can Fly w ramach trwającego osiem lat partnerstwa z Epic Games - globalnym producentem, wydawcą gier i powiązanych z nimi technologii - współpracowało przy tworzeniu takich projektów tej firmy, jak: "Gears of War", "Gears of War 2", "Gears of War 3", "Unreal Tournament", "Spyjinx" i "Fortnite". Technologia produkcji gier People Can Fly bazuje na oprogramowaniu Unreal Engine - popularnym silniku gier wideo stworzonym przez Epic Games, wymieniono także.



"People Can Fly, wspólnie z globalnym wydawcą Square Enix, pracuje obecnie nad największą produkcją w swojej historii - grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną 'Outriders', której premiera została zaplanowana na koniec 2020 r." - czytamy dalej.



Ponadto, spółka rozpoczęła niedawno prace m.in. nad nową produkcją z segmentu AAA. Tak jak w przypadku "Outriders", produkcja ta będzie realizowana we współpracy z wiodącym, globalnym wydawcą gier. Gra, nad którą pracuje studio People Can Fly w Nowym Jorku, ma zostać wydana na konsole nowej generacji i platformy streaming'owe. Aby sprostać skali nowego projektu, People Can Fly planuje w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy znaczne powiększenie swojego nowojorskiego oddziału oraz rozwój nowego, startupowego studia w Montrealu, zaznaczono w informacji.



"People Can Fly ma na swoim koncie wiele sukcesów w produkcji gier segmentu AAA oraz doświadczenie we współpracy z największymi międzynarodowymi wydawcami. Wejście na giełdę jest dla nas ważnym krokiem, który jeszcze bardziej umocni pozycję People Can Fly na globalnym rynku deweloperów gier. Możemy z dumą powiedzieć, że mamy jeden z najbardziej doświadczonych zespołów w Polsce, składający się z około 190 wysokiej klasy ekspertów i specjalistów w zakresie programowania, tworzenia animacji, grafiki, designu, efektów wizualnych i dźwiękowych oraz produkcji gier. Warto podkreślić, że wśród akcjonariuszy spółki są kluczowi menadżerowie odpowiadający za proces tworzenia gier, od wielu lat związani z firmą: Bartosz Kmita, Bartosz Biełuszko, Krzysztof Dolaś i Jarosław Surowiec. Jesteśmy firmą globalną, ze studiami zlokalizowanymi w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie oraz jednym z pionierów polskiego i europejskiego rynku gier typu shooter z segmentu AAA" - powiedział prezes i większościowy akcjonariusz PCF Group Sebastian Wojciechowski, cytowany w komunikacie.



"Outriders" to trzecio-osobowa gra typu shooter z elementami RPG osadzona w realiach dark science-fiction. Wydawcą Outriders jest Square Enix - globalny koncern z siedzibą w Tokio, będący producentem i wydawcą gier, który ma w swoim portfolio znane na całym świecie tytuły takie, jak: "Final Fantasy", "Life is Strange", "Tomb Raider", "Just Cause" czy "Avengers" Marvela.



"Outriders jest grą, która zapewnia wiele godzin wciągającej rozgrywki. Uczestnicy specjalnych pokazów i eventów branżowych, którzy mieli już okazję zagrać w Outriders oceniają grę bardzo pozytywnie. Jesteśmy przekonani, że docenią ją także gracze na całym świecie, a dla People Can Fly będzie początkiem nowego etapu rozwoju" - dodał dyrektor kreatywny i jeden z akcjonariuszy PCF Group Bartosz Kmita, cytowany w komunikacie.



Od początku 2020 r., wspólnie z wydawcą Square Enix, prowadzona jest intensywna kampania marketingowa i promocyjna gry Outriders.



Jednym z atutów People Can Fly jest międzynarodowy zespół około 250 pracowników i współpracowników, w tym około 190 profesjonalistów pracujących nad produkcją gier w 4 studiach i 2 start-up studiach, zlokalizowanych na dwóch kontynentach, w tym w ostatnio otworzonym start-up studiu w Łodzi. Taka struktura ułatwia dostęp do najlepszych specjalistów w dziedzinie produkcji gier na całym świecie oraz daje People Can Fly możliwość realizacji co najmniej dwóch gier z segmentu AAA jednocześnie, zaznaczono w informacji.



Studio People Can Fly zostało założone w 2002 roku i zalicza się do grona pionierów rynku gier wideo typu shooter w Polsce i Europie. Jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. W 2007 roku większościowym wspólnikiem spółki stał się Epic Games - amerykańska firma produkująca gry i twórca technologii Unreal Engine - popularnego silnika do budowy gier, na którym bazują produkcje People Can Fly. Kolejnym etapem rozwoju firmy był wykup menadżerski od Epic Games w 2015 roku przez Sebastiana Wojciechowskiego, jednego z ówczesnych managerów People Can Fly oraz członka zarządu spółki.



(ISBnews)