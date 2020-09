2 września QubicGames zawarło umowę z Digital Melody Games Kitajewski i Stalewski sp. j. na wydanie gry "Stencil Art" na platformie Nintendo Switch. "W zamian za udzielenie licencji developer otrzyma wynagrodzenie w postaci revenue share (procentu od przychodów ze sprzedaży gry)" - czytamy w komunikacie.



"Stencil Art" to gra familijna, pozwalająca graczowi na tworzenie licznych obrazów i grafik, przy pomocy szablonów i farb. Proste mechaniki oraz liczne sposoby malowania sprawiają, że gra trafia w bardzo szerokie grono potencjalnych odbiorców, wskazała spółka.



28 sierpnia 2020 r. QubicGames zawarło z SQRT3 umowę wydanie gry "Arcane Arts Academy". "W zamian za udzielenie licencji developer otrzyma wynagrodzenie w postaci minimum gwarancyjnego oraz revenue share (procentu od przychodów ze sprzedaży gry) pomniejszonego o kwotę minimum gwarancyjnego" - czytamy w komunikacie.



"Arcane Arts Academy" jest grą 2D typu "Time Management" z rozbudowaną fabułą. Gra oferuje zarówno tryb jedno, jak i dwuosobowy.



24 sierpnia QubicGames zawarło ze spółką Scalac Sp. z o.o. umowę na wydanie gry "Love Colors" na platformie Nintendo Switch. "W zamian za udzielenie licencji ww. developer otrzyma wynagrodzenie w postaci revenue share (procentu od przychodów ze sprzedaży gry)" - czytamy dalej.



"Love Colors" to kolorowanka pixel art, pozwalająca na malowanie poszczególnych pikseli z wybranych uprzednio obrazków. Różne poziomy trudności, mnogi wybór kategorii oraz przyjazne obrazki sprawiają, że Love Colors jest grą dla każdego, podkreślono w materiale.



"Planowany termin wydania wymienionych gier przewidywany jest na IV kwartał 2020 roku" - podsumowano w komunikacie.



QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.



(ISBnews)