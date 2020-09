"Osiągamy świetne wyniki i spodziewamy się w tym roku podobnych przychodów jak w ubiegłych dwóch latach, czyli przekraczających 2 mld zł. Pomimo obostrzeń związanych z pandemią udało nam się zgromadzić świetny portfel zamówień na poziomie prawie 2,4 miliarda złotych. Bardzo dobre wyniki cieszą nas tym bardziej, że 17 sierpnia obchodziliśmy 30. rocznicę założenia Erbudu. To dla nas symboliczne potwierdzenie skuteczności modelu biznesowego, którzy przyjęliśmy, by rozwijać nasz potencjał" - powiedział Grzeszczak, cytowany w komunikacie.



W I półroczu 2020 roku Grupa Erbud osiągnęła 1,08 mld zł przychodów, z czego 855 mln zł to przychody z działalności w kraju. Jednocześnie grupa zanotowała 229 mln zł przychodów z działalności zagranicznej, blisko dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku.



Na koniec czerwca 2020 roku Grupa Erbud zgromadziła portfel zleceń w wysokości 2,36 mld zł, z czego 1,05 mld zł przypada na ten rok, a 1,30 mld zł na dalsze lata (2021-2023). Udział zamówień publicznych w portfelu zleceń wyniósł 40%, podano w komunikacie.



"Patrzymy na najbliższe miesiące z optymizmem, dzięki dywersyfikacji spodziewamy się w miarę wyrównanego udziału zamówień publicznych i prywatnych w portfelu zamówień grupy" - podsumował prezes.



Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)