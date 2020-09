Indeks Dow Jones Industrial spadł o 2,78 proc. do 28.292,73 pkt. S&P 500 zniżkował o 3,51 proc. do 3.455,03 pkt. Nasdaq Composite spadł o 4,96 proc. do 11.458,10 pkt.

Dla amerykańskich indeksów była to najgorsza sesja od 11 czerwca, kiedy S&P 500 i Nasdaq Composite straciły po ponad 5 proc. Wówczas gwałtowny spadek kursów nie miał wpływ na kierunek głównego trendu, a szczególnie szybko po spadku podniósł się rynek technologiczny. Nasdaq Composite zanotował osiem kolejnych wzrostowych sesji, w całości odrabiając poniesione straty.

We czwartek mocno spadły kursy spółek technologicznych o największej kapitalizacji, które w ostatnich miesiącach ciągnęły rynek w górę i pozwoliły zarobić inwestorom po kilkadziesiąt procent.

Akcje Apple zostały przecenione o 8 proc., notowania Amazona zniżkowały o 4,6 proc., Microsoft stracił 6,2 proc., Aplhapbet spadł o 5 proc., a Facebook poszedł w dół 3,8 proc. Portal społecznościowy ogłosił, że nie będzie przyjmował nowych reklam politycznych na tydzień przed wyborami prezydenckimi w USA w listopadzie.

Przed czwartkowym spadkiem firmy technologiczne wchodzące w skład indeksu S&P 500 notowały serię 10 kolejnych wzrostowych sesji. We środę indeksy S&P 500 i Nasdaq Composite zakończyły sesję na najwyższych poziomach w historii.

Reklama

Po raz kolejnym mocno ucierpiała Tesla. Kurs producenta samochodów elektrycznych zniżkował tym razem o 9 proc., a w ciągu trzech ostatnich sesji stracił łącznie ponad 18 proc.

"Szczególnie mocno zniżkują akcje spółek technologicznych, ale dzieje się to po niedawnym ogromnym wzroście. Wyceny firm technologicznych oderwały się od +fundamentów+, a takiej sytuacji impet rynku może działać w dwóch kierunkach" - ocenił Adam Crisafulli z Vital Knowledge.

Przed większą przeceną obronił się w czwartek akcje JPMorgan, po tym, jak Deutsche Bank podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "trzymaj". Notowania spadły 0,3 proc.

Po korzystnej rekomendacji o 7,5 proc. rosły w trakcie sesji notowania Beyond Meat, ale słaby nastrój na rynku zgasił zwyżkę i spółka skończyła notowania 0,1 proc. na minusie.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkował do 33,60 pkt. (PAP)