Strata operacyjna wyniosła 105,54 mln zł wobec 439,56 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 806,12 mln zł wobec 822,04 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 369,83 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 3 594,65 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2020 r. spółka miała 99,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 505,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 974,91 mln zł w porównaniu z 7 622,6 mln zł rok wcześniej.



"W pierwszym półroczu 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. nastąpił wzrost łącznego wolumenu sprzedaży o 289 GWh, tj. o 2,8%. Wzrost dotyczył sprzedaży energii elektrycznej w segmencie odbiorców biznesowych (o 82 GWh, tj. o 1,1%) oraz w segmencie gospodarstw domowych (o 61 GWh tj. o 2,6%). Zwiększeniu uległ również wolumen sprzedaży paliwa gazowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 146 GWh, tj. o 27,3%)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



W I poł. 2020 r. wynik EBITDA wyniósł 1 821,7 mln zł wobec 1 613,37 mln zł rok wcześniej.



"Najwyższa EBITDA, 872 mln zł, zrealizowana została w obszarze Wytwarzania (wzrost r/r o 142 mln zł). Znaczący przyrost EBITDA odnotowano w segmencie Elektrowni Systemowych, wzrost r/r o około 114 mln zł, ze względu na wzrost marży na obrocie i Rynku Bilansującym (wyższe marże jednostkowe, wzrost wolumenu), przy jednoczesnym spadku marży na wytwarzaniu (niższy jednostkowy CDS z uwagi na wzrost kosztów węgla z transportem i kosztów CO 2 , częściowo pokrytych wyższą ceną energii)" - czytamy dalej.



W obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 214 mln zł (spadek r/r o 220 mln zł). Na wynik segmentu wpływ miał głównie spadek przychodów ze sprzedaży węgla (mniejsza sprzedaż ilościowa przy wyższej cenie) w związku z niekorzystną sytuacją nadpodaży surowca na rynku, podała też spółka.



"Obszar Dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie około 681 mln zł (wzrost r/r o 166 mln zł). Wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej (na którą wpływ miała m.in. wyższa stawka opłaty sieciowej stałej w zatwierdzonej taryfie na 2020 rok) oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (głównie na skutek zmiany rezerw dotyczących majątku sieciowego)" - wskazano także.



Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 40 mln zł (wzrost r/r o 58 mln zł). Pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost średniej ceny sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie wzrosły koszty zakupu energii (spowodowane głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz koszty obowiązków ekologicznych, napisano w materiale.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 373,66 mln zł wobec 382,88 mln zł zysku rok wcześniej.



Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.



