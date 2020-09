Zysk operacyjny wyniósł 23,61 mln zł wobec 21,28 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 60,94 mln zł wobec 55,34 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 092,62 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 1 073,47 mln zł rok wcześniej.



"Największy udział w przychodach Grupy Impel na rzecz klientów zewnętrznych w I półroczu 2020 roku stanowiły przychody segmentu Facility Management, które w tym okresie ukształtowały się na poziomie 797 353 tys. zł, co stanowi ich wzrost o 47 716 tys. zł, tj. o 6,4% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Wspomniany wzrost przychodów to głównie skutek waloryzacji cen realizowanych kontraktów, a także wpływ pandemii z jednej strony działającej in minus (zmniejszony zakres bądź zawieszenie kontraktów), a także wpływającej in plus (sprzedaż nowych usług i produktów)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



Segment Industrial Services uzyskał przychody na poziomie 193 018 tys. złotych, co stanowi ich spadek o 86,6%. Spadek wynika z braku przychodów sprzedanych części kontraktów pracy czasowej poza Grupę Impel bez istotnego wpływu na wynik, podano także.



"Segment Business Process Outsourcing uzyskał przychody na poziomie 102 244 tys. złotych, co stanowi ich wzrost o 1,2%. Skutki pandemii odczuła działalność zajmująca się obsługą gotówki natomiast wzrost przychodów zapewniły nowe produkty w działalności usług informatycznych (White List i Nowy JPK) co ostatecznie utrzymało przychody na poziomie roku poprzedniego" - czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 3,56 mln zł wobec 6,09 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.



