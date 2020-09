Od 29 listopada 2020 roku dotychczasowi klienci T-Mobile Usługi Bankowe zyskają dostęp do ogólnopolskiej sieci ponad 700 placówek partnerskich i oddziałów Alior Banku oraz docenianej w konkursach bankowości internetowej Alior Online i aplikacji Alior Mobile. Do 28 listopada 2020 roku wszyscy klienci mogą korzystać z dotychczasowych kanałów obsługi T-Mobile Usługi Bankowe, podano w komunikacie.



"Chcemy przede wszystkim bardzo podziękować klientom, którzy nam zaufali w ostatnich sześciu latach i korzystali z usług T-Mobile Usługi Bankowe. Koniec naszej współpracy nie oznacza zakończenia świadczenia usług bankowych dla klientów TMUB - zostawiamy ich w rękach naszych dotychczasowych partnerów w projekcie, gwarantując dostęp do wszystkich usług, z których dotychczas korzystali" - powiedział dyrektor Departamentu usług abonamentowych T-Mobile Polska Piotr Bubak, cytowany w komunikacie.



"Nasze hasło 'Wyższa kultura. Bank Nowości' traktujemy jako zobowiązanie. Dzięki integracji klientów do naszej bankowości otrzymają oni dostęp do pełnego wachlarza produktów i usług bankowych i pozabankowych. Dołożymy przy tym wszelkich starań, aby z perspektywy naszych klientów proces przebiegł płynnie, sprawnie i bezpiecznie, zgodnie z najlepszymi praktykami" - dodała dyrektor Zarządzająca Pionem Sprzedaży Klienta Indywidualnego Alior Banku Katarzyna Dziwulska.



Przeniesienie produktów do systemu Alior Banku nastąpi automatycznie. Wszyscy klienci oddziału T-Mobile Usługi Bankowe otrzymają listy lub wiadomości e-mail z informacją o zakończeniu współpracy Alior Banku i T-Mobile Polska wraz ze szczegółami związanymi z migracją produktów, podkreślono w materiale.



Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.



Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.



(ISBnews)