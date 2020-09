"Rozpoczęliśmy ich produkcję i będziemy kontynuowali, bo nawyki odkażania rąk zostaną. Płyny będą dalej wykorzystywane niezależnie od rozwoju pandemii. To jest produkt, z którym pozostaniemy na lata" - powiedział prezes Piotr Lisiecki podczas konferencji prasowej.



"Przygotowujemy kolejne elementy ich oferty" - dodał członek zarządu Mikołaj Budzanowski.



Zarząd poinformował, że w II kw. 2020 przychody ze sprzedaży środków do odkażania rąk sięgnęły ok. 10 mln zł. Spółka poza podstawowymi produktami zaoferowała też płyny zapachowe i łagodniejsze dla skóry, skierowane np. dla szkół.



Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)