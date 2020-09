"Zarówno spółka, jak i grupa dokonują szczegółowej analizy zawieranych kontraktów celem zapewnienia prawidłowego ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym. W zależności od specyfiki zawieranych umów moment rozpoznania przychodów może być uzależniony od m.in. stopnia zaawansowania realizacji kontraktów na dany dzień bilansowy, co w sytuacji wystąpienia ewentualnych zmian w harmonogramach prac wdrożeniowych w negatywnym scenariuszu może wpłynąć na przesunięcie rozpoznania części zakontraktowanych przychodów z roku 2020 na kolejne okresy sprawozdawcze. Z kolei fakt kontynuacji procesów handlowych może powiększyć zarówno wartość zakontraktowanych przychodów, jak i przychodów rozpoznanych w omawianym okresie" - czytamy w komunikacie.



Ostateczne wartości przychodów, które zostaną opublikowane w raporcie rocznym, mogą znacząco różnić się od wartości zakontraktowanych przychodów, podkreślono.



Spółka publikuje powyższe dane ze względu na znaczący wzrost wartości zakontraktowanych przychodów, co zdaniem zarządu spółki stanowi dowód na realizację podstawowych założeń strategii grupy, jak również jest potwierdzeniem uzyskania wyższej, aniżeli zakładana, dynamiki rozwoju przychodów w grupie, wskazano także.



DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.



