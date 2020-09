"Mając na uwadze m.in. turbulencje w gospodarce spowodowane pandemią, w tym roku inwestowaliśmy w rozwój wolniej, niż by to wynikało z potrzeb biznesowych. W związku z wolniejszym tempem inwestycji, a co za tym idzie niższym wzrostem kosztów, moglibyśmy się zbliżyć do progu rentowności na koniec tego roku. Natomiast naszym celem nie jest szybkie uzyskanie rentowności, dlatego zamierzamy zwiększyć tempo inwestycji i maksymalizować dynamikę wzrostu udziału w rynku" - powiedział Wieczyński, cytowany w komunikacie.



DataWalk opublikował szacunkowe półroczne wyniki finansowe oraz podał wartość przychodów zakontraktowanych do rozpoznania w 2020 roku (tzw. bookings), które wynoszą ok. 16 mln zł.



"Rośnie skala biznesu DataWalk. Inwestycje w rozwój opłaciły się, projekty z lejka handlowego konwertują się na sprzedaż, co znajduje odzwierciedlenie w blisko 6-krotnej dynamice wzrostu przychodów w pierwszym półroczu 2020 roku, względem porównywalnego okresu" - dodał prezes.



Na początku września spółka podała informację o zawarciu nowego kontraktu, w ramach którego platforma DataWalk posłuży jako centralny System Informacji Operacyjnej Policji. Umowa ta, wraz z pozostałymi zakomunikowanymi w ostatnich miesiącach sprzedażami w Polsce (PKN Orlen, projekt COVID, Link4) oraz USA (umowa z amerykańską armią, Departamentami Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Sprawiedliwości USA), pozwoliły Grupie DataWalk osiągnąć na dziś zakontraktowanie tegorocznych przychodów na poziomie 15,7 mln zł. Stanowi to wartość ponad 4 razy większą niż przychody grupy w całym 2019 roku, zaznaczono w informacji.



"DataWalk, operując w modelu vendora produktu COTS, zgodnie z praktyką spółek technologicznych, dąży do zdobycia pozycji globalnego lidera i jak najszybszego zwiększania udziałów w światowym rynku poprzez inwestycje w skalowanie biznesu. Spółka adresuje niszę systemów analizy sieci powiązań dla dużych danych, gdzie zidentyfikowała znaczące nieefektywności oraz duopol systemów oferowanych przez dwóch konkurentów IBM i2 i Palantir Technologies. W odróżnieniu od ostrożnych szacunków DataWalk, wskazujących wartość rynku na kilka mld dolarów, Palantir, którego oprogramowanie zostało niedawno zastąpione w wydziale Money Laundering and Asset Recovery Section Departamentu Sprawiedliwości USA przez DataWalk, określa rynek na 119 mld dolarów rocznie" - czytamy dalej.



"Wielkość rynku nie jest naszym ograniczeniem, z całego świata napływa do nas więcej zapytań niż jesteśmy w tej chwili w stanie obsłużyć. Mając na uwadze długie, czasem kilkuletnie i bardzo skomplikowane procesy sprzedażowe, aktualnie skupiamy się na pracy tylko z kluczowymi klientami i równolegle rozbudowujemy zespoły go-to-market w Ameryce i Europie, dążąc do zwiększenia przepustowości procesu handlowego" - ocenił Wieczyński.



Model biznesowy DataWalk zakłada, że udane wdrożenia i referencje będą napędzać nie tylko nowe sprzedaże, ale mają również stanowić główne źródło przychodów w przyszłości w ramach tzw. install base. Tezę tę zdają się potwierdzać dane z rynku oraz Palantir Technologies, którego 91% wzrostu przychodów pochodzi od istniejących klientów. Dlatego wrocławska spółka intensywnie rozwija bazę nowych użytkowników i równocześnie dąży do zwiększania zakresu wykorzystania platformy u aktualnych, zgodnie z praktyką tzw. "land and expand", stwierdzono także.



"Opublikowane dane jednoznacznie wskazują, że DataWalk to już nie tylko przełomowa technologia, ale również perspektywiczny biznes. Traktujemy aktualne przychody i zawarte kontrakty jako wskaźniki wyprzedzające rozpoczętej w 2019 roku komercjalizacji i spodziewamy się dalszego zwiększania skali biznesu po tym, jak udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie skutecznie konkurować z Palantirem na ich własnym, amerykańskim rynku" - podsumował prezes.



DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.



(ISBnews)