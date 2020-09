"Wtorkowe mocne spadki na GPW są głównie wynikiem trzeciej zniżkowej sesji z rzędu na amerykańskim rynku akcji. Inwestorom towarzyszy odwrót od ryzykownych aktywów, takich jak polskie akcje. Na GPW we wtorek najbardziej straciły akcje spółek, które dotychczas były uznawane za największych beneficjentów trwającej pandemii, tj. Biomed-Lublin czy Mercator. Po mocnych wzrostach od marca na rynku mamy pewnego rodzaju oczyszczenie" - powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski.

Ekspert zwrócił uwagę także na wtorkowe zamknięcie WIG20, czyli poziom 1.734 pkt., który obecnie stanowi wsparcie dla indeksu.

"W optymistycznym wariancie można uznać, że we wtorek miało miejsce jedynie naturalne odreagowanie na polskim rynku akcji. Jednak nadal bardzo dużo zależy od dalszego rozwoju sytuacji na rynkach zagranicznych" - dodał.

Na zamknięciu we wtorek WIG20 spadł o 2,20 proc. do 1.733,88 pkt., WIG zniżkował 2,48 proc. do 49.556,34 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 2,86 proc. do 3.546,8 pkt., a sWIG80 stracił 3,76 proc. do 13.822,03 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,25 mld zł, z czego 826 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami JSW (187 mln zł) oraz CD Projektu (168 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił 0,8 proc., a S&P 500 zniżkował 1,8 proc.

Na warszawskim parkiecie wszystkie indeksy sektorowe zakończyły sesję pod kreską. Najmocniej w dół poszły WIG-leki (-8 proc.) oraz WIG-media (-ok. 5 proc.).

Wszystkie spółki z indeksu blue chipów zakończyły sesję pod kreską.

Pomimo wzrostu kursu akcji JSW w pierwszych godzinach handlu o ponad 20 proc., producent węgla koksowego zakończył sesję spadkiem o 7,19 proc.

Szczególnie mocno w dół poszły też akcje CCC (-6,53 proc.) oraz PKN Orlen (-4,64 proc.), który przełamał barierę 50 zł i za akcje paliwowej spółki trzeba obecnie zapłacić 48,10 zł.

Na swoich tegorocznych minimach sesję zakończyły dwa banki: mBank stracił 5,69 proc. do 169,1 zł, a Santander zniżkował 3,51 proc. do 140,10 zł.

Tylko cztery spółki z mWIG40 zakończyły wtorkową sesję na plusie, a najmocniej w górę poszły akcje Enei - wzrost o ok. 2,5 proc.

W indeksie średnich spółek dominowały spadki. Najbardziej pod kreską znalazły się akcje Biomedu-Lublin - w dół o 15,63 proc. Akcje spółki po raz trzeci z rzędu odnotowały dwucyfrową przecenę.

O 12,87 proc. potaniały walory Mercatora. Po poniedziałkowej sesji Mercator podał, że zysk netto grupy, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, w I połowie 2020 roku wyniósł 230,1 mln zł. Wynik jest zbieżny z szacunkami opublikowanymi wcześniej przez spółkę.

Mocno w dół poszły także Mabion (-7,34 proc.) oraz Wirtualna Polska (-6,09 proc.).

W najsłabszym z głównych indeksów - sWIG80 - najmocniej stracił AB SA (-12,62 proc.).

Dwucyfrową przecenę miały też akcje Rafako - w dół o ok. 11 proc.

Cormay po poniedziałkowej przecenie o ponad 20 proc., we wtorek stracił 9,66 proc.

Na największym plusie w sWIG80 sesję zakończył Ovostar Union, który podrożał o 3,85 proc.

