Forever Entertainment podpisał umowę licencyjną z Goblinz Studio SAS z Francji, podała spółka. Na mocy tej umowy Forever Entertainment otrzymał wyłączną licencję do dystrybucji gry "A Long Way Down" na platformie Nintendo Switch, PS4, Xbox One.









"Przewidywany termin premiery to IV kwartał 2020" - czytamy w komunikacie.



Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.



(ISBnews)