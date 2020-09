Obecnie wyselekcjonowane przez naukowców Celon Pharma związki posiadają zarówno właściwości hamujące rozwój wirusa SARS-CoV-2, jak i blokują jego wnikanie do komórek gospodarza. Planowana inhalacyjna droga podania leku będzie możliwa w warunkach domowych i stanie się ważną alternatywą dla obecnie testowanych infuzji, które wymagają podawania szpitalnego i oznaczają dalsze obciążanie systemów ochrony zdrowia, podano.



"Nie idziemy na skróty. Pandemia SARS-COV-2 pokazała wszystkie słabe punkty dostępnych i rozwijanych terapii, ale i systemów ochrony zdrowia na całym świecie. Epidemie wirusowe, różnego rodzaju, to ogromne wyzwania, które według szacunków ekspertów, zostaną z nami na dekady. Dlatego podeszliśmy do problemu kompleksowo. Wykorzystamy doświadczenie naszego zespołu w zakresie RNA, nowoczesne laboratoria przygotowane do pracy z wirusami oraz wiedzę w zakresie rozwoju leków innowacyjnych. Nie mogliśmy podjąć innej decyzji mając zasoby, które możemy wykorzystać do walki z najważniejszym w tym momencie wyzwaniem medycznym i społecznym. Projekt przewiduje podawanie pacjentom wyselekcjonowanego leku już w 2022 roku w ramach testów klinicznych" - powiedział Wieczorek, cytowany w komunikacie.



Jak zaznaczono, terapia rozwijana przez Celon Pharma ma szansę stać się właściwą odpowiedzią na największe wyzwanie epidemiologiczne w zakresie infekcji wirusowych, w tym przede wszystkim na koronawirusa. Spółka podała dziś wcześniej, że jej projekt pn: "Opracowanie i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych", w ramach którego terapia będzie rozwijana został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania. Rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 38,9 mln zł, a całkowity koszt projektu został określony na ok. 65 mln zł.



"Rozwój szczepionki to ważny krok na drodze walki z wirusem, ale z punktu widzenia populacyjnego, nabywanie odporności może zająć wiele lat a nawet dekad. Zanim to nastąpi potrzebujemy terapii, która skróci przebieg choroby u już zakażonych, ale i zahamuje jej rozprzestrzenianie się w całej populacji" - powiedział kierownik działu badań przedklinicznych dr Jerzy Pieczykolan, cytowany w komunikacie.



"Wyselekcjonowaliśmy już obiecującą klasę nowych związków chemicznych, które spełniają założony mechanizm działania tj. posiadają zarówno właściwości hamujące rozwój wirusa SARS-CoV-2 oraz blokują jego wnikanie do komórek gospodarza. Obecnie prowadzimy prace syntetyczne nad nowymi analogami, a ich aktywność zostanie wkrótce potwierdzona w modelach in vitro w nowoprojektowanym laboratorium BSL-3, zlokalizowanym w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Kazuniu Nowym" - dodał kierownik Chemii Medycznej Celon Pharma Krzysztof Dubiel.



Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.



