Zysk operacyjny wyniósł 124,28 mln zł wobec 81,15 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 315 mln zł, a marża EBITDA na poziomie 13,9%, co oznacza wzrost o odpowiednio 29 mln zł i 3,4 pkt proc. r/r.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 268,9 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 2 737,63 mln zł rok wcześniej.



"Ostatnie miesiące to szereg wyzwań stojących przed Grupą Azoty, związanych z obecną sytuacją rozwoju pandemii koronawirusa. W kluczowym dla Grupy segmencie nawozowym nie odnotowaliśmy w mijających miesiącach istotnego zaburzenia realizacji planu sprzedaży kontraktowej ani większych opóźnień w płatnościach kontrahentów. Sytuacja pozostaje stabilna, czemu od dłuższego czasu sprzyja niska cena gazu. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, rynek tworzyw, już wcześniej zmagający się z problemami przemysłu motoryzacyjnego i elektrotechnicznego, mocno odczuł skutki pandemii. Kolejne wyłączenia produkcji przez podmioty w łańcuchu wartości segmentu spowodowały spotęgowanie zaburzenia równowagi popytowo-podażowej i wpłynęły na spadek cen i przychodów ze sprzedaży kaprolaktamu i poliamidów. W segmencie Chemia sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż obserwujemy zarówno spadek cen i zapotrzebowania na NOXy, alkohole OXO i melaminę, jak i relatywnie niewielki wpływ pandemii na poziom cen bieli tytanowej. Pandemia pokazuje bardzo wyraźnie jak istotna w takich sytuacjach jest dywersyfikacja biznesu. To szczególnie istotne mając na względzie, że pomimo wyjątkowo wymagającego czasu, udało nam się zapewnić finansowanie dla inwestycji Polimery Police. Obecnie trwają już prace budowlane na wszystkich pięciu podprojektach, a naszym priorytetem jest utrzymanie tempa realizacji projektu" - powiedział prezes Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.



W I półroczu 2020 r. spółka miała 195,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 312,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 372,62 mln zł w porównaniu z 6 102,51 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu narastającym w pierwszych 6 miesiącach 2020 roku Grupa wygenerowała 753 mln zł wartości EBITDA i 14% marży EBITDA, skutkując obniżeniem tych wartości względem ubiegłego roku o 730 mln zł (przychody), 123 mln zł (EBITDA) i 0,3 pkt proc. (marża EBITDA)



Segment Nawozy odnotował w II kw. 2020 przychody w wysokości 1 401 mln zł (w tym 365 mln zł dotyczy Compo Expert) wobec 1 572 mln zł rok wcześniej, realizując marżę EBITDA w wysokości 11,6%, podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża ukształtowała się na poziomie 11,8%. Dodając do tego wyniki za I kw. bieżącego roku, otrzymujemy w sumie 3 328 mln zł przychodów (w tym 844 mln zł dotyczy Compo Expert) i 13,6% marży EBITDA dla segmentu, czyli wartości niższe niż te osiągnięte przed rokiem (3 669 mln zł przychodów, 16,0% marży EBITDA). II kw. przyniósł spodziewaną nieznaczną obniżkę wolumenu sprzedaży. Nadwyżka r/r uzyskana w I kw. roku spowodowała, że w ujęciu narastającym sprzedana ilość nawozów była nawet nieznacznie wyższa niż przed rokiem. Niższe ceny większości produktów segmentu (wyjątkiem Compo Expert, który realizował sprzedaż przy wyższych cenach w każdej grupie asortymentu) nie spowodowały istotnego spadku marży, podały Azoty.



Odnotowany w I kw. 2020 ok. 10% spadek przychodów segmentu tworzywa pogłębił się w kolejnych miesiącach i sięgnął 44% przekładając się na przychody w wysokości 218 mln zł (spadek o 163 mln zł r/r) i marżę EBITDA w wysokości minus 6,3% (spadek o 11,4 p.p r/r). W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 591 mln zł (spadek o 199 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie minus 2,0% (spadek o 10,9 pkt proc. r/r). Rynek tworzyw szczególnie mocno odczuł skutki pandemii. Ceny poliamidu naturalnego w II kw. bieżącego roku były niższe w stosunku do roku ubiegłego o 19%, a ceny kaprolaktamu o 40%. Spadek popytu objął zarówno rynek europejski, jak i azjatycki. W II kw. 2020 roku sprzedaż w ujęciu ilościowym obniżyła się o jedną trzecią r/r, podano dalej.



W porównaniu do roku ubiegłego segment Chemia odnotował w II kw. bieżącego roku obniżenie przychodów do poziomu 531 mln zł (tj. o 22,2% r/r) przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA o 13 pkt proc. do poziomu 20,5%. Narastająco przychody i marża EBITDA ukształtowały się na poziomie odpowiednio 1 216 mln zł (obniżenie o 15,2% r/r) i 16,6% (wzrost o 6,3 pkt proc. r/r). W tym okresie nastąpiło ograniczenie sprzedaży wszystkich istotnych produktów segmentu, obniżyły się również ich ceny, z wyjątkiem bieli tytanowej. Znacząco spadły również ceny podstawowych surowców do produkcji alkoholi i plastyfikatorów, tj. propylenu i kwasu tereftalowego. Poprawa marży r/r w tym segmencie, pomimo spadku cen i wolumenów sprzedaży, wynika z ujęcia w II kw. 2019 roku w kosztach operacyjnych odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, a także z zaksięgowania w analizowanym okresie bieżącego roku rekompensat z tytułu pokrycia skutków wzrostu cen energii elektrycznej na skutek wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 (przychody z tytuły rekompensat zostały ujęte również w pozostałych segmentach).



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2020 r. wyniósł 129,62 mln zł wobec 82,29 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.



