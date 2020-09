"Chcemy wykorzystać sprzyjającą sytuację rynkową, przyspieszyć rozwój i zwiększyć udziały w rynku funduszy inwestycyjnych. Nabycie spółki, która będzie pełniła funkcję agenta transferowego, jest jednym z kroków w kierunku realizacji przejęcia jednego z wiodących dystrybutorów na rynku" - powiedział prezes Quercus TFI Sebastian Buczek, cytowany w komunikacie.



Rozszerzenie kanałów dystrybucji, m.in. poprzez planowane przejecie spółki dystrybucyjnej, jest jednym z głównych kierunków rozwoju Quercus TFI. Towarzystwo złożyło wiążącą ofertę przejęcia 100% udziałów DI Xelion. Obecnie prowadzone są negocjacje, mające doprowadzić do podpisania stosownej umowy. Quercus TFI nie wyklucza również innych transakcji, zarówno w obszarze dystrybucji, jak i podmiotów komplementarnie uzupełniających ofertę produktową, podkreślono.



Na początku lipca br. Quercus TFI podało, ujawniając opóźnioną informację poufną, że 24 lutego br. złożyło wiążąca oferta nabycia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion (z Grupy Pekao) i dodało, że obecnie trwają negocjacje dotyczące nabycia tej spółki.



Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.



(ISBnews)