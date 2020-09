"Wzrost wartości będzie następował poprzez realizację celów strategicznych jakim są osiągnięcie pozycji lidera biotechnologii przemysłowej w regionie Europy Środkowej, osiągnięcie pozycji lidera na rynku polskim w zakresie sprzedaży kosmetyków naturalnych" - czytamy w komunikacie.



Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju, jednym z głównych obszarów działalności ma być biotechnologia przemysłowa. Kompetencje w tym zakresie skupione są w spółce InventionBio, w której docelowo grupa ma mieć co najmniej 60% udziałów. InventionBio jest właścicielem przełomowej technologii wykorzystywanej w biorafinerii, która oparta jest na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem

przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów. Spółka już z sukcesem komercjalizuje swoje rozwiązanie. Jej przychody w okresie od stycznia do lipca wyniosły 9 mln zł, a zysk netto 3,5 mln zł. Firma prowadzi rozmowy również na temat sprzedaży licencji na swoją technologię z

Perdue Agribusiness LLC - wiodącą amerykańską firmą rolniczą, podano również.



Obecnie grupa wraz InventionBio zrealizowała i realizuje projekty o łącznej wartości 173 mln zł, z czego dofinansowanie to 109 mln zł. Zarząd emitenta zakłada, że do końca 2020 r. wartość zrealizowanych, realizowanych i planowanych projektów zwiększy się do 239 mln zł, z czego na dofinansowanie przypadnie 154 mln zł, wynika także z komunikatu.



"Wartość globalnego rynku agrobiotechnologii szacowana jest na ponad 30 mld USD, a jego średnioroczny wzrost oscyluje w granicach 10%. Chcemy być wiodącym graczem w regionie w obszarze innowacji. Zainteresowanie jakie budzą nasze produkty zagranicą sprawia, że jest to jak najbardziej realny cel. Potwierdzeniem naszych ambicji są m.in. rozmowy z amerykańskim partnerem na temat licencjonowania naszej

technologii" - powiedział wiceprezes Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.



Drugim filarem rozwoju grupy będzie segment ekokosmetyków, za sprzedaż których odpowiedzialna jest spółka Only.bio Life. Sprzedaż naturalnych kosmetyków w pierwszym półroczu 2020 wyniosła blisko 15 mln zł, co stanowi już ponad połowę przychodów całej grupy. Władze spółki planują dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży z tej działalności.



"Naszą ambicją jest zajęcie pozycji lidera tego rynku w Polsce w ciągu 2-3 lat. Obecnie największa spółka w branży generuje przychody na poziomie 130 mln zł. Recepta na zwiększenie sprzedaży to zwiększenie liczby sieci oferującej nasz produkt oraz intensywny rozwój e-commerce, który będzie miał miejsce w czwartym kwartale tego roku. Produkty Only.bio Life spotykają się z bardzo dobrym odbiorem więc nie mamy problemów z rozszerzaniem naszej sieci sprzedaży" - dodał Pawlikowski.



Na początku września Boruta-Zachem zapowiedział przeniesienie na główny rynek GPW na przełomie 2020/2021 r., a także zmianę nazwy spółki na Hub.Tech.



Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.



