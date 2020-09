"W kolejnych kwartałach liczymy na dalsze zwiększenie zainteresowania szczepionką BCG, która cały czas jest badana pod kątem jej skuteczności w ochronie przed zakażeniem COVID-19. Chciałbym przy okazji zapewnić, że nasze prace nad lekiem opartym na osoczu ozdrowieńców idą zgodnie z planem, o wszystkim będziemy oczywiście na bieżąco informować" - powiedział Piróg, cytowany w komunikacie.



Biomed-Lublin realizuje obecnie projekt wytwarzania pierwszej partii leku z osocza ozdrowieńców zawierającego przeciwciała anty SARS-CoV-2 do badań klinicznych.



"Proces produkcyjny przebiega zgodnie z planem i niebawem będziemy gotowi podać kolejne informacje na ten temat" - powiedział członek zarządu Biomed Lublin ds. operacyjnych Piotr Fic, cytowany w komunikacie.



W połowie sierpnia Biomed-Lublin informował, że z końcem października będzie w stanie przekazać pierwszą partię leku na COVID-19 do badań klinicznych. Celem jest wyprodukowanie ok. 3 tys. ampułek leku z osocza ozdrowieńców.



W efekcie lepszego miksu sprzedażowego, przychody spółki w I poł. 2020 r. wzrosły do 19,7 mln zł (+7% r/r), zysk operacyjny wzrósł o 13% do 2,24 mln zł. EBITDA wzrosła do 5,2 mln zł, tj. ok. 6% rok do roku. W konsekwencji marża operacyjna wzrosła do 11,4%, zaś marża EBITDA wyniosła 26,5% Wynik netto spółki ukształtował się na poziomie 0,7 mln zł (+18% r/r).



Jeśli chodzi o strukturę przychodów, to warto zauważyć znaczny wzrost sprzedaży szczepionki BCG (+56% r/r) oraz Onko BCG (+116% r/r), a także Lakcidu (+58% r/r). Spadki zanotowano w przypadku Distreptazy (-24,4% r/r) oraz Gamma Anty-D (-28,4% r/r). Do wzrostu sprzedaży przyczyniły się głównie rynki zagraniczne. Ich udział w przychodach zwiększył się do 45% wobec 33% w analogicznym okresem 2019 r., podano także.



"Z kwartału na kwartał poprawiamy wyniki, widać, że to już stała tendencja. Nasz zysk byłby znacząco wyższy, gdyby nie lockdown, w trakcie którego lekarze wystawiali mniej recept, a szpitale zawiesiły wykonywanie planowanych zabiegów i operacji. Dotyczy to przede wszystkim Distreptazy. Mimo trudnych warunków zrobiliśmy wszystko, aby zwiększyć eksport oraz sprzedaż kluczowych produktów takich jak szczepionka przeciwgruźlicza oraz Onko BCG. Na tle branży, która odnotowała prawie 30-proc. spadek sprzedaży to budujące wyniki" - dodał prezes.



Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.



(ISBnews)