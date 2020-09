"Nowe rozwiązania - dostępne dzięki Paczkomatowi Urząd 24 - przyspieszą pracę urzędu i ułatwią życie mieszkańcom Gdyni. InPost świetnie dopasował usługę do naszych potrzeb w zakresie dostępnych wydziałów i liczby obsługiwanych spraw. Godziny otwarcia urzędu nie są już ograniczeniem - mieszkańcy mogą nadawać dokumenty 24/7 w dowolnym Paczkomacie na terenie miasta do Paczkomatu urzędowego i odebrać zwrotną przesyłkę w maszynie zlokalizowanej przy urzędzie. Wszystko to w sposób bezpieczny i bezkontaktowy" - powiedział prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, cytowany w komunikacie.



Specjalistyczne Paczkomaty dostępne są także przy urzędach miasta i starostwach w: Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim, Nowym Targu, Wołominie, Koszalinie, Poświętnem oraz Kaliszu.



"Bardzo ważne jest, by miasta były otwarte na nowoczesne rozwiązania, które ułatwią życie swoich mieszkańców - taką postawą może pochwalić się Urząd Miasta Gdynia. Nasze rozwiązanie pomaga w rzeczywistej realizacji idei zarządzania miastem opartym na założeniach 'Smart Cities', które jest projektowane z myślą o poprawie standardu życia mieszkańców. Obecnie nadal kluczowe jest, aby każdy z nas świadomie ograniczał spotkania z innymi osobami. Nasza usługa umożliwia załatwianie spraw urzędowych bezpiecznie, szybko i bez bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem, a także ogranicza konieczność oczekiwania w kolejkach - gdyż Paczkomaty Urząd 24 są dostępne nie tylko w godzinach pracy urzędów, ale przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę" - dodał prezes i założyciel InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.



InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce.



