"Spółka zamierza zawrzeć umowy objęcia akcji serii I nie później niż do godz. 18:00 CET w dniu 23 września 2020 r." - czytamy w komunikacie.



Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.



(ISBnews)