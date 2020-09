"Ogromną szansą na rozwój całego sektora bankowości spółdzielczej i odpowiedzią na rosnące koszty infrastruktury IT jest standaryzacja działań i uwspólnianie usług. Wspólna platforma informatyczna pozwoliła wprowadzić narzędzia, z których może korzystać wiele banków. Ustandaryzowanie ich pracy ułatwi procesy obsługi klienta, bez utraty indywidualnych cech niezbędnych do konkurowania na lokalnych rynkach. Jest to pierwsze rozwiązanie w Polsce, które można określić jako 'bank w gniazdku', gdyż zawiera wszystko, czego potrzebuje dzisiaj nowoczesna instytucja finansowa do bieżącego funkcjonowania i dalszego rozwoju" - powiedział dyrektor pionu banków spółdzielczych w Asseco Poland Andrzej Nowakowski, cytowany w komunikacie.



Rozwiązanie powstało we współpracy z bankami zrzeszenia BPS. Jako pierwszy wspólną platformę informatyczną wdrożył Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, natomiast w Banku Spółdzielczym w Płońsku realizacja jest na końcowym etapie.



"Obserwując rynek i naszych klientów zrozumieliśmy, że potrzebujemy zmian. System, który posiadaliśmy, nie spełniał już naszych oczekiwań, gdyż nie pozwalał na sprawną integrację z innymi dostępnymi na rynku narzędziami, które chcieliśmy wdrożyć. Poszukiwaliśmy rozwiązania, które będzie kompleksowe, rozwijalne i dostępne dla wszystkich. W trakcie rozmów z ekspertami Asseco podjęliśmy decyzję, że zaprojektowane rozwiązanie ma służyć innym bankom spółdzielczym. Wdrożenie ma przyczynić się do zwiększenia skali biznesowej, racjonalizacji kosztów oraz większego bezpieczeństwa danych" - powiedział prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku Dariusz Konofalski, cytowany w komunikacie.



"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zdecydowaliśmy się na wdrożenie nowoczesnego systemu - platformy WPI, dzięki której otrzymali oni dostęp do nowych funkcjonalności w bankowości internetowej, wkrótce bankowości mobilnej, czy usług tj. Moje ID oraz BLIK. Ponadto nowy system wpłynął wymiernie na jakość i szybkość obsługi w oddziałach, dzięki czemu nasi klienci i pracownicy zaoszczędzają czas. Wszystkie nowe oferty są wdrażane dużo szybciej, co na pewno przełoży się na ich konkurencyjność w stosunku do produktów oferowanych na rynku" - dodał prezes Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Paweł Kapel.



Platformę można parametryzować w zależności od potrzeb. Procesy, które są podobne we wszystkich bankach (prowadzenie rachunkowości, rozliczeń, sprawozdawczości, zarządzanie ryzykami, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, opracowywanie cen), dzięki rozwiązaniu mogą być zautomatyzowane, a w konsekwencji prowadzić do obniżenia kosztów back-office'owych w każdej z instytucji. Platforma pozwala jednocześnie na indywidualne kształtowanie niezależnych dla każdego banku obszarów jak np. budowanie oferty handlowej., podano także.



"WPI dostępna jest w modelu SaaS, co zmniejsza koszty związane z utrzymaniem odrębnej infrastruktury i zasobów do ich utrzymania. Każdy korzystający z WPI bank otrzymuje rozwiązanie do bankowości elektronicznej, system transakcyjny, narzędzie sprawozdawcze i analityczne oraz intuicyjne rozwiązania omnikanałowe. Asseco przejmuje odpowiedzialność za infrastrukturę sprzętową, utrzymanie serwerowni, licencje i aktualizacje oprogramowania, a także codzienne zamknięcia dnia" - podsumowano w materiale.



Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.



(ISBnews)