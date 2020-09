"Bankowy Fundusz Gwarancyjny (kurator) zawiadomił emitenta o tym, że kurator nie będzie wnosił sprzeciwu do podjętej w dniu dzisiejszym uchwały zarządu emitenta o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji serii O" - czytamy w komunikacie.



Wczoraj Idea Bank poinformował, że jego zarząd podjął decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej 10-75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii O, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W osobnym komunikacie Idea Bank poinformował, że zarząd banku zdecydował o zamiarze przeprowadzenia emisji 12,5-50 mln akcji zwykłych, imiennych serii O w celu podwyższenia kapitału zakładowego o 25-100 mln zł; zamiarem zarządu jest, aby emisja akcji serii O nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Powyższą decyzję pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza Idea Banku. Cena emisyjna akcji serii O równa będzie ich wartości nominalnej.



Idea Bank podkreślał, że celem emisji akcji serii O jest odbudowa jego bazy kapitałowej.



Bank zapowiedział wczoraj, że o zwołaniu walnego zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O poinformuje odrębnym raportem bieżącym, przy czym ogłoszenie o zwołaniu wspomnianego walnego zgromadzenia zostanie opublikowane pod warunkiem bezskutecznego upływu 14-dniowego terminu do zgłoszenia przez BFG działającego jako kurator emitenta sprzeciwu do uchwały zarządu emitenta o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji serii O.



Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)