"W celu zabezpieczenia rozwoju firmy, w drugiej połowie roku koncentrujemy się na procesach uzyskiwania pozwoleń na budowę. Ponadto stale monitorujemy rynek pod kątem potencjalnych celów akwizycyjnych, wpisujących się w naszą strategię wzrostu. Kładziemy też duży nacisk na procesy administracyjne związane z pozwoleniami na użytkowanie naszych projektów mieszkaniowych, tak by do końca roku przekazać klientom około 1 600 mieszkań" - powiedział Lindberg, cytowany w komunikacie.



Na początku lipca br. spółka podała, że spodziewa się, iż większość tegorocznych przekazań mieszkań będzie przypadać na II półrocze i podtrzymała plan przekazania w całym roku ok. 1 600 lokali.



Od początku roku Echo Investment zakończyło budowę pięciu projektów w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Wrocławiu (Widoki Mokotów i Moje Miejsce w Warszawie, Osiedle Jarzębinowe VI w Łodzi, Osiedle Jaśminowe IV w Poznaniu oraz Ogrody Graua we Wrocławiu) i przekazało klientom 412 mieszkań. Deweloper w I połowie 2020 roku sprzedał 653 lokale, poprawiając wynik osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku.



"By zabezpieczyć przyszły rozwój biznesu, aktywnie poszukujemy nowych działek. W pierwszym półroczu 2020 r. kupiliśmy dwie nieruchomości z potencjałem 36 tys. m2 powierzchni mieszkalnej w Krakowie i Warszawie. Zabezpieczyliśmy także tereny, na których może powstać 305 tys. m2 powierzchni użytkowej, m.in. trzy działki w doskonałych lokalizacjach w Poznaniu, Łodzi i Krakowie od grupy Tesco. Obecnie trwają analizy i wstępne prace projektowe nad zagospodarowaniem każdej z nich" - napisał Lindberg w liście dołączonym do raportu półrocznego.



W ciągu ostatnich sześciu miesięcy, Resi4Rent - największa prywatna, instytucjonalna platforma wynajmu mieszkań w Polsce - otrzymała pozwolenie na użytkowanie dla swojego drugiego wrocławskiego projektu. W sierpniu 2020 roku firma otworzyła swój pierwszy budynek w stolicy - Resi4Rent Warszawa Browary, a jego pierwsi mieszkańcy już odebrali klucze. Projekt obejmuje 450 mieszkań w centrum stolicy.



"Wierzymy, że nowe trendy, oczekiwania i zwyczaje młodych i dobrze wykształconych specjalistów sprzyjają rozwojowi instytucjonalnego rynku najmu mieszkań. Jesteśmy przekonani, że Resi4Rent osiągnie strategiczny cel, jakim jest posiadanie 7,5-10 tys. mieszkań na wynajem do 2025 r." - dodał prezes.



Od początku roku Echo Investment oddało do użytku cztery biurowce: Face 2 Face I w Katowicach, West 4 Business Hub I we Wrocławiu, a także Biura przy Willi i Biura przy Warzelni w Warszawie. Obecnie w budowie są budynki biurowe o łącznej powierzchni najmu ok. 140 tys. m2, w tym Fuzja CD w Łodzi, Moje Miejsce II w Warszawie, Face2Face II w Katowicach oraz MidPoint71 we Wrocławiu.



"Budowa każdego z nich przebiega w dobrym tempie, cieszymy się też z wysokiego poziomu wynajmu. Po ukończeniu, biurowiec Fuzja stanie się siedzibą Fujitsu. Dwa kolejne budynki - Moje Miejsce II i Face2Face II - zostaną oddane do użytku w czwartym kwartale 2020 r. i także są w dużym stopniu wynajęte, mając zabezpieczony wynajem na odpowiednio 70% i 90% powierzchni" - napisał Lindberg.



W sierpniu odbyło się oficjalne otwarcie pierwszego sklepu Primark w Polsce - w Galerii Młociny w Warszawie. Był to jeden z najbardziej oczekiwanych debiutów na polskim rynku handlowym, który od samego początku przyciąga rzesze kupujących. Po ponownym otwarciu centrów handlowych, klienci wrócili także do Libero w Katowicach, co potwierdzają rosnące liczby, podkreśliła spółka w komunikacie.



"W tej chwili obroty całego obiektu są wyższe niż rok temu, podczas gdy średnia miesięczna liczba odwiedzających wynosi 85% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r." - wskazał prezes.



Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów. Od 2019 roku głównymi akcjonariuszami Echo Investment są węgierski Wing IHC Zrt oraz partnerzy Griffin Real Estate.



(ISBnews)