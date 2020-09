Mlekovita, skupiająca pod swoim szyldem 20 zakładów produkcyjnych, inwestuje nie tylko w centrali - największym zakładzie grupy, ale również w swoich oddziałach. Inwestycje zaplanowane na bieżący rok zostały zaś oszacowane na kwotę 100 mln zł. W centrali grupy trwa właśnie budowa mroźni wraz z magazynami o powierzchni 8 tys. m2 oraz niezbędną infrastrukturą, warta 40 mln zł. W zakładzie w Świeciu uruchomiono nową linię technologiczną do produkcji mleka zagęszczonego w tubkach i kajmaku o wartości 1,5 mln zł. Wkrótce ruszy tam również produkcja kajmaku w tubie 350 g oraz przysmaków dla dzieci w małych tubkach, a w przyszłości także serów topionych w tubkach. W zakładzie w Pilicy uruchomiono jedyną w Polsce linię technologiczną do produkcji batoników twarogowych. Wartość inwestycji to 4 mln zł, wymieniono w komunikacie.



"Czas Mlekovity nie został zmarnowany - jest to czas konstruktywnych zmian i dynamicznego rozwoju. W minionej dekadzie zainwestowaliśmy ponad 1 mld zł w rozwój bazy technicznej, technologicznej i produktowej. Takie inwestycje są konieczne, by ciągle być 'na szczycie'" - powiedział prezes Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński, cytowany w komunikacie.



Na zainwestowany przez ostatnią dekadę 1 mld zł składają się m.in. inwestycje z lat 2017-2019 o wartości ponad 325 mln zł - w tym Fabryka Proszków Mlecznych, inwestycja kluczowa i największa w historii firmy z dotychczas zrealizowanych, podkreślono w materiale.



Równie istotne jak inwestycje w infrastrukturę techniczno-technologiczną są inwestycje w ochronę środowiska. Mlekovita od lat realizuje też szereg inwestycji mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Stale modernizuje swoje zakłady, m.in. wybudowała kotłownię gazową i elektrociepłownię w zakładzie w Trzebownisku na Podkarpaciu, elektrociepłownię w zakładzie w Lubawie oraz nowe kotłownie gazowe w zakładzie w Morągu i Białej Podlaskiej. Wśród takich działań jest również ograniczanie ilości tworzyw sztucznych w opakowaniach produktów - te już wprowadzone pozwolą Mlekovicie zredukować ilość tworzyw sztucznych o 100 tys. kg w skali roku, podsumowano.



Mlekovita jest największą grupą mleczarską w Polsce. Tworzy ją 20 zakładów produkcyjnych i 32 własne centra dystrybucyjne, w tym pierwsze w branży hurtownie Cash&Carry. W 2019 r. jej przychody ze sprzedaży wzrosły o 10,8% r/r do 5,22 mld zł.



(ISBnews)