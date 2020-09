"Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, montaż i przekazanie do eksploatacji zgodnie z postanowieniami umowy farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Konsorcjum wykonawców przedmiotu umowy zostało wyłonione po przeprowadzeniu przez spółkę postępowania przetargowego" - czytamy w komunikacie.



Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 70 MWp zostanie wybudowana na działkach o powierzchni ok. 100 ha, na zrekultywowanych gruntach, które uprzednio eksploatowano w procesie wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkową. Teren znajduje się w granicach administracyjnych gminy Brudzew. Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej podyktowana została m. in. bliskością istniejącego układu wyprowadzenia mocy, podano także.



"Zgodnie z podpisaną umową, wynagrodzenie konsorcjum wykonawców za wykonanie przedmiotu umowy zostało określone na kwotę netto 163,8 mln zł, a termin przekazania do wstępnej eksploatacji ustalono na sierpień 2021 roku" - czytamy dalej.



Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,88 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)