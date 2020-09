"My jednoznacznie chcemy się rozwijać w sposób organiczny. Przez najbliższy okres nie widzę do tego alternatywy" - powiedział Folta podczas telekonferencji.



"W przewidywalnym okresie, około trzech lat, nie planujemy żadnych akwizycji" - dodał.



Wskazał też, że TIM chce być postrzegany jako firma stabilna z punktu widzenia finansowania i jeśli chodzi o rozwój.



TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)