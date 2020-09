Nawiązana współpraca wpisuje się w cele strategiczne Grupy Ciech, do których należy poszukiwanie i wdrażanie najlepszych dostępnych rozwiązań technologicznych oraz cyfrowa transformacja produkcji, podkreślono.



System Honeywell Forge Advanced Process Control (APC) służy do monitorowania, kontrolowania i optymalizacji w czasie rzeczywistym procesu produkcji, pozwalając na automatyczną zmianę jej parametrów przez komputer w celu zwiększenia wydajności całego procesu. APC obejmuje większość etapów produkcji sody, tj. karbonizację, kalcynację, filtrację czy destylację. System dobiera parametry produkcji na poszczególnych elementach linii i zwiększa wydajność produkcji oraz optymalizuje zużycie zasobów, podano w komunikacie.



Nowe oprogramowanie zostanie wdrożone w zakładach produkcji sody Grupy Ciech w Inowrocławiu oraz niemieckim Stassfurcie. Ma ono obniżyć koszty operacyjne i poprawić rentowność linii produkcyjnych. W obu fabrykach jego wpływ na efektywność produkcji sody będzie widoczny w 2021 roku, poinformowano.



"Nasza strategia koncentruje się na poprawie efektywności produkcji przy użyciu najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku. Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą Honeywell przy wdrożeniu systemu APC. To ważna część cyfrowej transformacji naszego biznesu sodowego. Naszym celem jest ograniczenie odchyleń w procesach produkcji sody, co umożliwi zwiększenie wydajności i oszczędność zasobów oraz surowców. Tym samym ograniczymy także emisję gazów cieplarnianych, co wpisuje się w nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju" - powiedział członek zarządu Ciechu Mirosław Skowron, cytowany w komunikacie.



Honeywell Forge APC jest częścią pakietu Process Performance Management zawierającego produkty dla przemysłu w Honeywell Forge, narzędziu do zwiększania wydajności przedsiębiorstw. Pomaga ono śledzić, analizować i optymalizować operacje na każdym etapie produkcji.



"Dzięki nawiązanej współpracy, wiodący w branży system monitorowania wydajności Honeywell Forge APC pozwoli Grupie Ciech na bardziej efektywne działania. Wdrożenie naszego oprogramowania to doskonały przykład na to, jak rozwiązania cyfrowej transformacji, takie jak platforma Honeywell Forge, uwalniają potencjał do zwiększania efektywności produkcji" - dodał odpowiadający za rozwój Honeywell w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Ronald Binkofski.



Ciech przypomniał także, że otrzymał ponadto dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt z zakresu tzw. predictive maintenance, czyli działań umożliwiających ocenę stanu urządzeń na liniach produkcyjnych i błyskawiczną reakcję w ich bieżącej obsłudze.



Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)