"Planujemy zakończenie badania II fazy w depresji jednobiegunowej w najbliższym kwartale. W ślad za tym idą spotkania regulacyjne zarówno w EMA, jak i FDA, ponieważ lek jest rozwijany globalnie. Dwa najważniejsze rynki to rynek amerykański i rynek UE w pierwszej kolejności. Spotkania regulacyjne planujemy odbyć na przełomie tego i przyszłego roku"- powiedział Wieczorek podczas prezentacji z okazji oficjalnego otwarcia nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego.



"W drugim kwartale przyszłego roku planujemy start z naszym lekiem w trzecią fazę kliniczną w dwóch wskazaniach - w depresji jednobiegunowej opornej na leczenie oraz depresji dwubiegunowej opornej na leczenie" - dodał.



W kwietniu Celon Pharma zakończył analizę wstępnych wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową.



Jak poinformował Wieczorek, badanie II fazy w depresji dwubiegunowej dobiega końca, spółka ma ponad 80% pacjentów włączonych do tego badania.



"W ciągu 2-3 miesięcy będziemy mieć wyniki drugiego badania w depresji dwubiegunowej. Jest to wskazanie, z którym wiążemy jeszcze większe nadzieje" - zaznaczył.



Wieczorek podkreślił, że projekt leku na depresję lekooporną, który może być stosowany w warunkach domowych, jest uważnie śledzony przez rynek i spółka obserwuje duże zainteresowanie ze strony potencjalnych nabywców.



"Mamy na dziś mamy 7 firm, które są zainteresowane tym programem. Mamy wewnętrznie i z naszymi partnerami strategię związaną z procesem bidowania, ponieważ chcemy sprzedać licencję na ten lek firmie, która jest wyspecjalizowana w psychiatrii" - podkreślił.



Jak dodał, proces bidowania zacznie się zaraz po odczytach wyników II fazy w depresji dwubiegunowej.



"Najbliższe kilka miesięcy powinno przynieść nam informację na temat naszej transackji związanej z tym lekiem. Jeśli chodzi o nasze oczekiwania i wstępne rozmowy to nic się nie zmieniło. Uważamy, że całkowite milestone'y na poziomie całego świata powinny być na poziomie 200 mln USD plus ze znaczącym milestonem frontowym i dość duże royalties na poziomie wysokim dwucyfrowym" - powiedział prezes.



Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.



(ISBnews)