"Na dziś wszystko wskazuje, że drugi kwartał był najgorszy nie tylko w perspektywie tego roku, ale również biorąc pod uwagę analogiczne okresy z ostatnich kilku lat. Niemniej jednak pojawiają się symptomy stabilizacji zamówień, a kolejne okresy dają nadzieję na podążanie powolną ścieżką odbicia" - powiedział prezes Piotr Szamburski, cytowany w komunikacie.



Pierwsze miesiące trzeciego kwartału pokazują, iż powoli - aczkolwiek sukcesywnie - odbudowuje się poziom zamówień zarówno jeżeli chodzi o motoryzację, jak i segment mieszanek, zaznaczono.



"Od sierpnia pracujemy w normalnym trybie, bez obniżonego wymiaru czasu pracy do 80%, jaki byliśmy zmuszeni wprowadzić dla większości pracowników spółki od maja do lipca wobec zaistniałej sytuacji rynkowej. Poziom zamówień począwszy od lipca wydaje się stabilizować na poziomach pozwalających nam trochę bardziej pozytywnie patrzeć w przyszłość, co miejmy nadzieję, odzwierciedla polepszającą się sytuację

w naszym otoczeniu biznesowym, w tym przede wszystkim stabilizację u naszych klientów" - dodał Szamburski.



"Kontynuujemy rozważną politykę wydatkową, zapewniając solidny poziom płynności i zasobów finansowych, w sposób szczególny weryfikując zarówno wszelkie bieżące wydatki operacyjne, jak i plany inwestycyjne na najbliższe okresy. W dalszym ciągu podtrzymujemy poziom capexu na poziomie 50-55 mln zł w całym roku 2020, z czego 32 mln zł wydaliśmy już w pierwszym półroczu. W dalszym ciągu utrzymujemy bezpieczny poziom wskaźnika długu netto do EBITDA, oscylujący w granicach 2, co jest jednym z naszych głównych priorytetów

bezpieczeństwa finansowego w czasach dalszej możliwej niepewności otoczenia rynkowego" - powiedział członek zarządu ds. finansowych w Sanok Rubber Company Piotr Dołęga.



Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r.



