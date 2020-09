"Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu oraz przeprowadzonej na przełomie lipca i sierpnia emisji akcji serii E dysponujemy już środkami niezbędnymi do realizacji projektu Active Glass, dlatego nie jest potrzebna kolejna emisja akcji. Na najbliższym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 51, zarekomenduję akcjonariuszom głosowanie przeciw uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.



Przypomniał, że projekt Active Glass jest ważnym krokiem milowym nowej strategii ML System, zostanie on zrealizowany do końca 2023 roku.



W osobnym komunikacie spółka podała, że podpisała z PARP umowę o dofinansowanie projektu o wartości 181,27 mln zł (całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych 147,37 mln zł) kwotą nie więcej niż 88,45 mln zł.



Inwestycja w technologię i fabrykę Active Glass jest konieczna do zaspokojenia popytu na fotowoltaiczne szyby z powłoką kwantową. Ponadto, strategia "nowej ery kwantowej" odpowiada na potrzebę uniezależnienia się od azjatyckiego łańcucha dostaw - wszystkie komponenty będą wytwarzane w Europie, głównie w Polsce, przypomina spółka.



W lipcu 2020 r. spółka zawarła dwie strategiczne umowy o współpracy z globalnymi producentami szkła - Guardian Glass oraz Pilkington Automotive Poland. W ramach kooperacji z Guardian Glass, jednym z globalnych liderów produkcji szkła budowlanego, produkty ML System z obszaru BIPV będą oferowane w sieci sprzedaży partnera na całym świecie, dzięki czemu spółka będzie mieć dostęp do największych projektów w Europie w zakresie dużych przeszkleń fasadowych. Umowa współpracy z Pilkington Automotive Poland, wiodącym dostawcą szyb do większości producentów samochodów, dotyczy projektu badawczego, zmierzającego do wdrożenia do masowej produkcji szyb samochodowych o nazwie "QDrive", wykorzystujących technologię kropki kwantowej.



ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)